Липчанин отдал талантливым аферистам 200 тысяч

31-летний житель Липецка поверил мошенникам, рассказавшим ему по телефону о беременной девушке-водителя, врезавшейся в столб, и лишившейся ребенка, но спасшей его маму



Доверчивые липчане продолжают «клевать» на различные уловки мошенников. Те же, в свою очередь, вроде бы классическим схемам предают весьма затейливые формы.



Так 15 июля 31-летнему липчанину позвонил человек, представившийся следователем и сообщил, что его мама переходила дорогу в неположенном месте, а девушка-водитель, резко свернув в сторону врезалась в столб. При этом девушка была беременной, но в результате ДТП ребенка потеряла.



«Следователь» сообщил ошарашенному сыну, что дело можно замять, так как водитель готова к примирению за денежное вознаграждение.



- Неизвестный требовал не прекращать разговор и постоянно находится на связи, что липчанин и сделал. Гражданина направили перечислять денежные средства в определенный банкомат. Тот сделал четырнадцать переводов на сумму 200 тысяч рублей по указанным «следователем» реквизитам. После этого липчанину сказали вернуться домой. Когда телефонный разговор закончился, мужчина понял, что доверился мошенникам, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

