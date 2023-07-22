В Липецке задержан «кладмен» из Средней Азии

При очередной закладке наркотиков в тайник полицейские задержали временно зарегистрированного в Московской области 27-летнего иностранного гражданина

Уроженец Средней Азии приехал в Липецк из Воронежа и принялся делать «закладку» с метадоном и героином. В это время закладчика и задержали.



В тайник он собирался заложить для липецких наркоманов 207 граммов наркотиков, а на съемной квартире в соседнем Воронеже нашли еще 8 граммов метадона, что является крупным размером.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.