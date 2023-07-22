Происшествия

35 минут назад

В Липецке задержан «кладмен» из Средней Азии

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#наркотики
В Липецке задержан «кладмен» из Средней Азии

При очередной закладке наркотиков в тайник полицейские задержали временно зарегистрированного в Московской области 27-летнего иностранного гражданина

Уроженец Средней Азии приехал в Липецк из Воронежа и принялся делать «закладку» с метадоном и героином. В это время закладчика и задержали.

В тайник он собирался заложить для липецких наркоманов 207 граммов наркотиков, а на съемной квартире в соседнем Воронеже нашли еще 8 граммов метадона, что является крупным размером.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#наркотики

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19 минут назад
У же ссёлковских переловите?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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