Липецкая вечЁрка: арест насильника, профилактика холеры и проблемы с электробезопасностью в парке

Сегодня, 21 июля, арестовали 34-летнего подозреваемого в преступлениях, связанных с насилием над женщинами, после того, как в Тамбовской области нашли холеру, липецкие врачи рассказали, что с апреля готовятся к этой инфекции, и прокуроры обнаружили проблемы с электробезопасностью в парке Победы.