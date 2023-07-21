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Липецкая вечЁрка: арест насильника, профилактика холеры и проблемы с электробезопасностью в парке
Сегодня, 21 июля, арестовали 34-летнего подозреваемого в преступлениях, связанных с насилием над женщинами, после того, как в Тамбовской области нашли холеру, липецкие врачи рассказали, что с апреля готовятся к этой инфекции, и прокуроры обнаружили проблемы с электробезопасностью в парке Победы.
Его действия квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного Кодекса РФ: «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Задержали подозреваемого накануне — это ранее судимый за аналогичное преступление, а также разбой и грабеж уроженец Воловского района. В сентябре прошлого года он освободился из мест заключения и жил в Липецке.
— Сотрудники полиции располагают сведениями о причастности арестованного к совершению аналогичных преступлений в Липецке. Все, кто пострадал от его действий могут обратиться в полицию по телефонам 02,102 (с мобильного телефона), 112 или в ближайший отдел полиции, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Стоит добавить, что весной жители микрорайона «Европейский» в соцсетях предупреждали о маньяке, который напада на женщин.
— Похоже, видела этого субъекта на стадионе, в 15-м мкр. Шел за мной, я тогда убежала. А может и не он, но похож, — написала Тятя.
— Просто в шоке! Работали вместе, не когда бы не подумали про него такого, спокойный, адекватный парень был, — рассказал Гость.
После того, как в соседней Тамбовской области выявили случай холеры, госпитализировали гражданина Индии, выяснилось, что липецкие врачи к этой инфекции готовятся аж с апреля нынешнего года.
Главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов рассказал, что меры по холере были усилены в связи с ситуацией на Украине, холеру регистрировали в Одессе. Очередную волну тревожности вызвало разрушение Каховской ГЭС, когда экскременты, которые могут содержать возбудителей кишечных инфекций, потекли в воду.
Так как в Липецкую область прибывают беженцы из Украины, к холере начали усиленно готовиться, провели учения, создали запас лекарств. Инфекционные отделения, в случае необходимости, готовы переквалифицироваться в холерный госпиталь.
К счастью, пока поводов опоясаться холеры у липчан нет. А количество больных корью увеличивается. Уже зарегистрировано 20 случаев кори и подозрения на корь, в 18-ть из них среди детей. Всех заболевших — это цыгане, не привитые от кори, госпитализировали в инфекционные боксы, четверо уже выписаны, 16 человек пока остаются в больнице.
Прокуроры обнаружили, что электрохозяйство парка Победы эксплуатировалось с нарушением нормативных требований. В частности речь идет об аттракционах «Арбуз» и «Колесо обозрения».
Прокурор внес представление в адрес руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка», в отношении виновных в бездействии должностных лиц возбуждены дела о административном правонарушении.
В субботу погода немного порадует. Синоптики днем в Липецке прогнозируют до +25 градусов. И обратите внимание, из-за аварии на теплотрассе, частично перекрыли движение на улице Липовской, у дома № 1. Заранее ищите пути объезда.
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