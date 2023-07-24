Опрос: большинство липчан сортируют свои отходы

Липчане понимают важность раздельного сбора отходов, но внедрить его в жизнь им мешает отсутствие соответствующей инфраструктуры. Это выяснилось в результате опроса, который Движение ЭКА провело в рамках проекта «Зеленые города» , стартовавшего в городе в 2022 году.

В опросе приняли участие 1009 липчан. 63% из них ответили, что уже сортируют отходы. 37% опрошенных не практикуют раздельный сбор.

Что мешает липчанам экологично обращаться с отходами?

44% из тех, кто не сортирует их, назвали причиной отсутствие контейнеров рядом с домом. 56% согласились, что именно наличие контейнеров рядом с домом является главным фактором по внедрению раздельного сбора отходов в повседневную жизнь. 23% респондентов также отметили, что контейнеры необходимо лучше обслуживать, сейчас они часто переполнены.

При этом липчане понимают ценность экологичного обращения с отходами. Большинство опрошенных отметили, что сортируют их, чтобы «сохранить природу чистой для себя и детей» (53,3%), «уменьшить количество отходов, попадающих на полигоны, и сократить рост свалок» (51,5%), «сделать окружающую среду более благоприятной для здоровья» (45%) и «сократить потребление ресурсов, ведь переработка возвращает ресурсы в производственный цикл» (42,3%).

«Большинство опрошенных липчан видят решение проблемы в том, чтобы установить больше контейнеров с понятной инструкцией в доступных местах и организовать экологическое просвещение. А эффективным решением 61,7% респондентов считают социальную рекламу. Поэтому мы подготовили несколько роликов, которые уже появились в социальных сетях. Посмотреть их можно по ссылке», – прокомментировала Екатерина Олейник, координатор активистской части платформы Ecowiki.ru.

Опрос прошел в рамках федерального проекта «Зеленые города», который реализует Движение ЭКА в содружестве с Лигой ответственного потребления «Ноль отходов» – неформальным объединением социально ориентированных коммерческих компаний. Проект направлен на массовое вовлечение жителей в раздельный сбор отходов и включение их в экологическую повестку.

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