Усманец возместит ущерб военному училищу, из которого его отчислили за недисциплинированность

В Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова парень был зачислен 1 августа 2022 года, но доучился только до 27 февраля 2023 года.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании средств федерального бюджета, затраченных на военную подготовку в период обучения в военно-учебном заведении.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова обратилось в суд к бывшему курсанту о взыскании 66 тысяч рублей.



Усманец 1 августа 2022 года был зачислен на первый курс, также был заключен контракт о прохождении военной службы на время обучения в военно-учебном заведении и на 5 лет военной службы после его окончания. Однако 27 февраля 2023 года парень был отчислен из военно-инженерного командного училища за недисциплинированность.



Суд удовлетворил требования училища. По закону граждане, отчисленные по своей вине и не завершившие обучение в военных профессиональных образовательных организациях, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную и специальную подготовку. А год военной подготовки в этом училище обходится бюджету почти в 100 тысяч рублей.