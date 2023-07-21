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Усманец возместит ущерб военному училищу, из которого его отчислили за недисциплинированность

5 408
#армия #образование
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Усманец возместит ущерб военному училищу, из которого его отчислили за недисциплинированность

В Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова парень был зачислен 1 августа 2022 года, но доучился только до 27 февраля 2023 года.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании средств федерального бюджета, затраченных на военную подготовку в период обучения в военно-учебном заведении.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова обратилось в суд к бывшему курсанту о взыскании 66 тысяч рублей.

Усманец 1 августа 2022 года был зачислен на первый курс, также был заключен контракт о прохождении военной службы на время обучения в военно-учебном заведении и на 5 лет военной службы после его окончания. Однако 27 февраля 2023 года парень был отчислен из военно-инженерного командного училища за недисциплинированность.

Суд удовлетворил требования училища. По закону граждане, отчисленные по своей вине и не завершившие обучение в военных профессиональных образовательных организациях, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную и специальную подготовку. А год военной подготовки в этом училище обходится бюджету почти в 100 тысяч рублей. 
5 408
#армия #образование
3

Комментарии (5)

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Красный Диплом

4 минуты назад
Теперь с нами будет. Пойдёт работать в воздушное метро Липецка.
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Может

18 минут назад
Липецкие басни, человек пытался вам представится?
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Абитуриент

22 минуты назад
Спасибо, что предупредили.
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Липецкие басни

43 минуты назад
Липецкие алкоголики - заявил мне начальник штаба, когда я служил срочную!
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Безмасочник

49 минут назад
Голову надо на плечах иметь, а не тыкву
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