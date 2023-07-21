Оспорить приговор за отрезанную в пьяной драке часть уха не удалось

Павел Мухин настаивал, что преступление должно быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. А представитель потерпевшего заявлял о мягкости приговора и просил увеличить размер компенсации морального вреда до 5 миллионов рублей.





Приговор суда первой инстанции обжаловали осужденный, его защитник, а также представитель потерпевшего.



Напомним, 30 ноября прошлого года суд Советский суд признал Павла Мухина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима. С него также было взыскано возмещение морального вреда (700 тысяч рублей) и материального ущерба (8 124 рубля).



В камере Павел Мухин оказался после событий ночи 10 октября 2021 года. Пьяный мужчина мужчина в ходе ссоры нанёс своему оппоненту — 44-летнему липчанину два удара кулаком по лицу. От ударов мужчина упал. Обвиняемый сел ему на живот, коленями прижал его руки к земле и ножом



О случившемся в полицию сообщила жена потерпевшего: женщина заявила, что её муж пришёл домой в пять утра с отрезанными ушами, и вызвала «Скорую помощь». Всё, что тогда рассказал покалеченный мужчина — неизвестные ударили его по голове и отрезали уши на улице в 12-м микрорайоне.



«Скорая» отвезла потерпевшего в ЛОР-отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ампутация ушных раковин, алкогольное опьянение. Чуть позже в отдел полиции №2 поступило ещё одно сообщение: на детской площадке в 12-м микрорайоне — огромная лужа крови и лежит кроссовок большого размера.



В больнице



Нижняя треть левого уха была ампутирована — мочку так и не удалось пришить, поэтому рану просто зашили. Правое ухо врачам удалось пришить. Лицо мужчины оказалось обезображено навсегда: на висках, щеке, в районе ушей остались рубцы.



Полицейские установили, что Павел Мухин и его оппонент выпивали в одной компании. Сожительница Павла Мухина Анна, у которой от него трое детей — трёх, пяти и десяти лет (но почему-то ни один из них не записан на мужчину, все носят фамилию матери) ранее рассказала GOROD48, что мужчины познакомились в баре «Бархат». Через какое-то время они начали выяснять отношения. А потом у Анны пропал телефон, и конфликт вошёл в острую фазу. Когда женщина взяла телефон Павла, чтобы позвонить и заблокировать хранившуюся в чехле ее сотового банковскую карту, её сожитель уже выяснял отношения с потерпевшим. Как именно это было — женщина не видела, она отвлеклась на звонок.



«В ходе апелляции подсудимый, не оспаривая причинение повреждений, не согласился с предъявленным обвинением, полагая, что преступление должно быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. Он оспаривал то, что внешность потерпевшего обезображена, приводя в качестве аргумента возможность скрыть следы нападения длинными волосами или головным убором. Его защитник также оспаривал размер компенсации морального вреда, считая ее завышенной. Представитель потерпевшего в свою очередь заявлял о чрезмерной мягкости приговора и просил увеличить размер компенсации морального вреда до 5 миллионов рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Но Липецкий областной суд признал выводы суда первой инстанции правильными, оставив приговор без изменения. Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Советского районного суда в отношении 34-летнего уроженца Московской области за отрезанную 10 октября 2021 года в ходе драки напротив дома №43 на улице Космонавтов часть уха.Приговор суда первой инстанции обжаловали осужденный, его защитник, а также представитель потерпевшего.Напомним, 30 ноября прошлого года суд Советский суд признал Павла Мухина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима. С него также было взыскано возмещение морального вреда (700 тысяч рублей) и материального ущерба (8 124 рубля).В камере Павел Мухин оказался после событий ночи 10 октября 2021 года. Пьяный мужчина мужчина в ходе ссоры нанёс своему оппоненту — 44-летнему липчанину два удара кулаком по лицу. От ударов мужчина упал. Обвиняемый сел ему на живот, коленями прижал его руки к земле и ножом отрезал мужчине уши. Но не до конца : правое ухо потерпевшему пришили, а треть левого уха была утрачена.О случившемся в полицию сообщила жена потерпевшего: женщина заявила, что её муж пришёл домой в пять утра с отрезанными ушами, и вызвала «Скорую помощь». Всё, что тогда рассказал покалеченный мужчина — неизвестные ударили его по голове и отрезали уши на улице в 12-м микрорайоне.«Скорая» отвезла потерпевшего в ЛОР-отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ампутация ушных раковин, алкогольное опьянение. Чуть позже в отдел полиции №2 поступило ещё одно сообщение: на детской площадке в 12-м микрорайоне — огромная лужа крови и лежит кроссовок большого размера.В больнице у покалеченного и изрядно пьяного липчанина диагностировали перелом челюсти, рану левой ушной раковины «с кожным лоскутом и участком мягких тканей заушной области, практически полностью отсечёнными от подлежащих тканей», рану стенки слухового прохода.Нижняя треть левого уха была ампутирована — мочку так и не удалось пришить, поэтому рану просто зашили. Правое ухо врачам удалось пришить. Лицо мужчины оказалось обезображено навсегда: на висках, щеке, в районе ушей остались рубцы.Полицейские установили, что Павел Мухин и его оппонент выпивали в одной компании. Сожительница Павла Мухина Анна, у которой от него трое детей — трёх, пяти и десяти лет (но почему-то ни один из них не записан на мужчину, все носят фамилию матери) ранее рассказала GOROD48, что мужчины познакомились в баре «Бархат». Через какое-то время они начали выяснять отношения. А потом у Анны пропал телефон, и конфликт вошёл в острую фазу. Когда женщина взяла телефон Павла, чтобы позвонить и заблокировать хранившуюся в чехле ее сотового банковскую карту, её сожитель уже выяснял отношения с потерпевшим. Как именно это было — женщина не видела, она отвлеклась на звонок.«В ходе апелляции подсудимый, не оспаривая причинение повреждений, не согласился с предъявленным обвинением, полагая, что преступление должно быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. Он оспаривал то, что внешность потерпевшего обезображена, приводя в качестве аргумента возможность скрыть следы нападения длинными волосами или головным убором. Его защитник также оспаривал размер компенсации морального вреда, считая ее завышенной. Представитель потерпевшего в свою очередь заявлял о чрезмерной мягкости приговора и просил увеличить размер компенсации морального вреда до 5 миллионов рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Но Липецкий областной суд признал выводы суда первой инстанции правильными, оставив приговор без изменения.