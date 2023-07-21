Происшествия

сегодня, 15:54

Оспорить приговор за отрезанную в пьяной драке часть уха не удалось

2 514
#конфликт #поножовщина
3
Оспорить приговор за отрезанную в пьяной драке часть уха не удалось

Павел Мухин настаивал, что преступление должно быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. А представитель потерпевшего заявлял о мягкости приговора и просил увеличить размер компенсации морального вреда до 5 миллионов рублей.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Советского районного суда в отношении 34-летнего уроженца Московской области за отрезанную 10 октября 2021 года в ходе драки напротив дома №43 на улице Космонавтов часть уха.

Приговор суда первой инстанции обжаловали осужденный, его защитник, а также представитель потерпевшего.

Напомним, 30 ноября прошлого года суд Советский суд признал Павла Мухина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима. С него также было взыскано возмещение морального вреда (700 тысяч рублей) и материального ущерба (8 124 рубля).

В камере Павел Мухин оказался после событий ночи 10 октября 2021 года. Пьяный мужчина мужчина в ходе ссоры нанёс своему оппоненту — 44-летнему липчанину два удара кулаком по лицу. От ударов мужчина упал. Обвиняемый сел ему на живот, коленями прижал его руки к земле и ножом отрезал мужчине уши. Но не до конца: правое ухо потерпевшему пришили, а треть левого уха была утрачена.

О случившемся в полицию сообщила жена потерпевшего: женщина заявила, что её муж пришёл домой в пять утра с отрезанными ушами, и вызвала «Скорую помощь». Всё, что тогда рассказал покалеченный мужчина — неизвестные ударили его по голове и отрезали уши на улице в 12-м микрорайоне.

«Скорая» отвезла потерпевшего в ЛОР-отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ампутация ушных раковин, алкогольное опьянение. Чуть позже в отдел полиции №2 поступило ещё одно сообщение: на детской площадке в 12-м микрорайоне — огромная лужа крови и лежит кроссовок большого размера.

В больнице у покалеченного и изрядно пьяного липчанина диагностировали перелом челюсти, рану левой ушной раковины «с кожным лоскутом и участком мягких тканей заушной области, практически полностью отсечёнными от подлежащих тканей», рану стенки слухового прохода.

Нижняя треть левого уха была ампутирована — мочку так и не удалось пришить, поэтому рану просто зашили. Правое ухо врачам удалось пришить. Лицо мужчины оказалось обезображено навсегда: на висках, щеке, в районе ушей остались рубцы.

Полицейские установили, что Павел Мухин и его оппонент выпивали в одной компании. Сожительница Павла Мухина Анна, у которой от него трое детей — трёх, пяти и десяти лет (но почему-то ни один из них не записан на мужчину, все носят фамилию матери) ранее рассказала GOROD48, что мужчины познакомились в баре «Бархат». Через какое-то время они начали выяснять отношения. А потом у Анны пропал телефон, и конфликт вошёл в острую фазу. Когда женщина взяла телефон Павла, чтобы позвонить и заблокировать хранившуюся в чехле ее сотового банковскую карту, её сожитель уже выяснял отношения с потерпевшим. Как именно это было — женщина не видела, она отвлеклась на звонок.

«В ходе апелляции подсудимый, не оспаривая причинение повреждений, не согласился с предъявленным обвинением, полагая, что преступление должно быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. Он оспаривал то, что внешность потерпевшего обезображена, приводя в качестве аргумента возможность скрыть следы нападения длинными волосами или головным убором. Его защитник также оспаривал размер компенсации морального вреда, считая ее завышенной. Представитель потерпевшего в свою очередь заявлял о чрезмерной мягкости приговора и просил увеличить размер компенсации морального вреда до 5 миллионов рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Но Липецкий областной суд признал выводы суда первой инстанции правильными, оставив приговор без изменения.
2 514
#конфликт #поножовщина
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Джон Ленин

15 минут назад
Ты конечно же вождь пролетариата, но с ушами это уже перебор!!!
ответить

Безмасочник

37 минут назад
Владимир Ильич и не такое вытворял в своё время
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Неудачная попытка угона автомобиля обошлась в 127 тысяч рублей и 2,5 года колонии
#угон #автомобиль
Неудачная попытка угона автомобиля обошлась в 127 тысяч рублей и 2,5 года колонии

41 минуту назад

Происшествия
Подозреваемый в серии насильственных действий 34-летний липчанин арестован
#покушение #изнасилование
2
Подозреваемый в серии насильственных действий 34-летний липчанин арестован

сегодня, 13:32

Происшествия
На улице Папина со строительной люльки украли тросы
#кража
1
На улице Папина со строительной люльки украли тросы

сегодня, 13:09

Происшествия
Дарёному орлу в клюв не смотрят? Житель Хлевного принял украденную скульптуру и попал под статью
#кража
8
Дарёному орлу в клюв не смотрят? Житель Хлевного принял украденную скульптуру и попал под статью

сегодня, 12:52

Происшествия
У попавшегося на пьяной езде липчанина конфисковали «Киа Сефия»
#ПДД #нарушение #пьяная езда
2
У попавшегося на пьяной езде липчанина конфисковали «Киа Сефия»

сегодня, 12:25

Происшествия
35-летняя ельчанка несколько раз толкнула женщину-лейтенанта и обматерила полицейских
#оскорбление #насилие #полиция
41
35-летняя ельчанка несколько раз толкнула женщину-лейтенанта и обматерила полицейских

сегодня, 11:54

Происшествия