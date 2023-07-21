Две липчанки сильно обожглись кипятком: дома у них не было горячей воды

Женщины опрокинули на себя ведро и кастрюлю воды.

В областной ожоговый центр госпитализированы две липчанки, дома у которых отключили горячую воду, женщины нагрели кипяток для купания и опрокинули его на себя. Одна обожглась горячей водой из ведра, другая — из кастрюли.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 76-летняя женщина получила ожоги 22% тела, состояние её тяжёлое.



Второй пациентке 32 года. У неё обожжена рука.