Здоровье

сегодня, 15:25

Две липчанки сильно обожглись кипятком: дома у них не было горячей воды

1 647
#ожог
1
Две липчанки сильно обожглись кипятком: дома у них не было горячей воды

Женщины опрокинули на себя ведро и кастрюлю воды.

В областной ожоговый центр госпитализированы две липчанки, дома у которых отключили горячую воду, женщины нагрели кипяток для купания и опрокинули его на себя. Одна обожглась горячей водой из ведра, другая — из кастрюли.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 76-летняя женщина получила ожоги 22% тела, состояние её тяжёлое.

Второй пациентке 32 года. У неё обожжена рука.
1 647
#ожог
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость.

сегодня, 15:53
А всё потому что ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ у нас выпускают одноразовые зато цена их как за качественное изделие. И доказать или здать по горантии это из фантастического фильма.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области зарегистрированы уже 20 случаев кори и подозрения на корь
#корь
7
В Липецкой области зарегистрированы уже 20 случаев кори и подозрения на корь

сегодня, 12:39

Здоровье
В Тамбовской области — подозрение на холеру: в Липецке к этой инфекции готовятся с апреля
#холера #учения
3
В Тамбовской области — подозрение на холеру: в Липецке к этой инфекции готовятся с апреля

сегодня, 11:17

Здоровье
В Липецкой области 3 087 человек, в том числе 1 400 детей, пострадали от клещей
#клещи
3
В Липецкой области 3 087 человек, в том числе 1 400 детей, пострадали от клещей

сегодня, 10:50

Здоровье
В Липецкой области выявлено 10 случаев бешенства животных
#бешенство #животные
6
В Липецкой области выявлено 10 случаев бешенства животных

вчера, 13:44

Здоровье
Липчане болеют парагриппом
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1
Липчане болеют парагриппом

18.07.2023 09:38

Здоровье
Один очаг кори в Липецкой области закрыт
#корь
10
Один очаг кори в Липецкой области закрыт

17.07.2023 14:27

Здоровье