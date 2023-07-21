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19 минут назад

Новак заявил о стабилизации цен на бензин после окончания ремонтов НПЗ

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#бензин #цены

Биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта.

Вице-премьер Александр Новак заявил на совещании по ситуации на топливном рынке, что биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта, - передает ТАСС.

"У нас есть предложения. Я совещание проводил (в среду), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим", - отметил он.

По его словам, меры касаются рынка бензина и именно оптового, так как цены в рознице держатся в пределах инфляции. "По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами. Год к году рост даже на биржах 5-7%. На АЗС, и по дизелю, и по бензину у нас [рост цен идет] на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась", - уточнил он.

Новак добавил, что правительство не намерено возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Кабмин обсуждает только квотирование экспорта бензина.

"Нет, [не рассматриваем возвращение к практике введения заградительных пошлин на топливо], потому что это системная вещь, мы от нее уходили", - отметил он.

"[Квотирование же экспорта бензина] в принципе рассматривается, но есть и другие предложения, надо взвесить все "за" и "против", - подчеркнул Новак.

Накануне биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в четверг впервые поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну, а цена бензина марки "Премиум-95" превысила 69 тыс. рублей за тонну, вновь обновив рекорд.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,03%, до 63,924 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут 19 июля, тогда стоимость Аи-92 достигла 62,653 тыс. рублей за тонну. Его цена обновляет рекорд 11 дней подряд.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,26%, до 69,002 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, зафиксированный также 19 июля (68,141 тыс. рублей за тонну).
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#бензин #цены

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