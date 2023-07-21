В Липецкой области осадки сделают перерыв на один день

22 июля Липецкая область окажется на северной периферии антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. 23 и 24 июля влияние начнет оказывать очередной циклон с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.



День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 6 градусов тепла.