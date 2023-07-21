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У попавшегося на пьяной езде липчанина конфисковали «Киа Сефия»

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
У попавшегося на пьяной езде липчанина конфисковали «Киа Сефия»

Мужчина повторно сел за руль пьяным. 

Советский районный суд вынес приговор 39-летнему липчанину по части 1 статьи 264.1 УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения водителем, который уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского свидетельствования на состояние опьянения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 августа 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, а 31 мая 2023 года он снова сел за руль «Киа Сефия» пьяным, но в районе дома №110 по улице Космонавтов его остановили инспекторы ДПС. От освидетельствования на состояние опьянения водитель снова отказался.

В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишению прав на полтора года, а автомобиль «Киа Сефия» конфискован в пользу государства.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда

Комментарии (1)

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Водитель БМВ

37 минут назад
Надо было станцевать, может простили бы
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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