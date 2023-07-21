У попавшегося на пьяной езде липчанина конфисковали «Киа Сефия»

Мужчина повторно сел за руль пьяным.

Советский районный суд вынес приговор 39-летнему липчанину по части 1 статьи 264.1 УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения водителем, который уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского свидетельствования на состояние опьянения.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 августа 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, а 31 мая 2023 года он снова сел за руль «Киа Сефия» пьяным, но в районе дома №110 по улице Космонавтов его остановили инспекторы ДПС. От освидетельствования на состояние опьянения водитель снова отказался.



В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишению прав на полтора года, а автомобиль «Киа Сефия» конфискован в пользу государства.