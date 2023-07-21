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9 минут назад
В Госдуме поддержали введение налога на сверхприбыль
Закон разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета. Налог будет носить разовый характер.
В Госдуме в третьем чтении принят проект закона "О налоге на сверхприбыль". Документ направлен на формирование дополнительных доходов федерального бюджета, - говорится на сайте Госдумы.
Уточняется, что для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится налог на сверхприбыль.
"Налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год", — сказано в проекте закона.
Налоговая ставка устанавливается в размере 10 % от суммы превышения прибыли. Уплачиваться налог будет до 28 января 2024 года.
Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Также предусматривается ряд категорий организаций, которые исключаются из состава плательщиков налога на сверхприбыль.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Уточняется, что для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится налог на сверхприбыль.
"Налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год", — сказано в проекте закона.
Налоговая ставка устанавливается в размере 10 % от суммы превышения прибыли. Уплачиваться налог будет до 28 января 2024 года.
Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Также предусматривается ряд категорий организаций, которые исключаются из состава плательщиков налога на сверхприбыль.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.