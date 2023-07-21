Депутат Михаил Русаков: «Улучшаем жизнь в округе постепенно, от большего к меньшему»

Улучшать жизнь в старых микрорайонах сложно из-за обилия старых сетей, проложенных так, что порой даже в просторном дворе трудно найти места под детское игровое или спортивное оборудование. Сложно, но можно.

В 9-м округе Михаила Русакова — часть старого, эпохи развитого социализма, 22-го микрорайона и 26-й, построенный в 2000-е. Жилые массивы разделяет улица Катукова, но, как отмечает депутат, это порой ментально труднопроходимая граница.— В 22-м микрорайоне живет много пожилых людей. В силу возраста к новому они относятся с недоверием. Поэтому самых активных из них приходится вести туда, где уже прошли преобразования. Так у пожилых появляется желание пожить в лучших условиях, стать, например, участниками муниципальной программы «Мой двор».Территория района, из хорошего на которой только обилие создающих уют зрелых деревьев, давно требовала внимания. Михаил Русаков считает, что рожденная с подачи губернатора Игоря Артамонова программа «Мой двор» дает возможность разом, комплексно, сделать то, что раньше делалось по кусочкам, частями на «депутатский миллион» или по муниципальной программе «Инициативное бюджетирование». Такое точечное благоустройство, конечно, вызывало претензии у людей. Как пример — двор 7-подъездного дома 1989 года постройки по улице Катукова, 20. Его обновляли в два захода. В 2021 году во дворе появились горки. В 22-м — качели. Инициативные жильцы решили не останавливаться на достигнутом, пожелав попасть еще и в «Мой двор». Пожилым нужна прогулочная зона, их внукам — покрытая резиной площадка для игровых видов спорта.По словам депутата, сложно развивать сложившуюся застройку из-за обилия старых коммуникаций, проложенных так, что порой даже в просторном дворе трудно найти места под детское игровое или спортивное оборудование. Сложно, но можно.Новой точкой притяжения для старого района в этом году станет большой двор у дома №9 по бульвару Есенина. Во-первых, тут наконец-то появится уличное освещение, которого депутат с жителями добивались несколько лет. А это — безопасность. Для комфорта пожилых тут обустроят прогулочную зону с местами отдыха, малышам оставят горки, которые установил Михаил Русаков в 2020-м, добавят детское оборудование. Молодежь и любители ЗОЖ получат зону воркаута. По ходу реновации во дворе (общем, кстати, для еще трех многоэтажек) спилят сухие деревья и демонтируют советского еще времени ржавые турники.— Нам все нравится. Спасибо вам больше! Надеемся, в следующем году наш малыш уже оценит новый детский городок, — поблагодарила депутата молодая семья Корнеевых, Денис и Мария, толкавшие коляску с месячным малышом по пока еще поросшей травой дорожке этого двора.Мечта депутата — кардинально обновить 69-ю гимназию. Она — одна из многих, попавших в список мэрии на полный апгрейд. В частности, общеобразовательному учреждению необходим новый стадион: как показывает опыт школы №20 в соседнем 26-м микрорайоне, футбольное поле, беговая дорожка и тренажеры необычайно востребованы жителями всего района. В самой же гимназии такой точкой притяжения стал открытый в 2021 году класс технического творчества «Юный электрик».— Мы живем в городе металлургов с весьма востребованными рабочими специальностями. Идея открытия такого спецкласса подразумевала в первую очередь прививание детям интереса к технике. За счет благотворительного фонда «Милосердие» было приобретено оборудование, которое позволяет ученикам восьмых и девятых классов собирать электрические схемы и даже системы «Умного дома». Каждый мальчишка, я считаю, должен уметь повесить люстру и установить розетку. Такие навыки плавно перетекают уже в профориентационную составляющую. У нас есть договоренность, что лучшие ученики этого класса после двух лет обучения получают дополнительный балл при поступлении в базовые учебные заведения НЛМК — политехнический техникум и металлургический колледж, — говорит руководитель Центра компетенций управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «НЛМК» Михаил Русаков.Фонд «Милосердие» — большой помощник депутата и в других делах. Так, за счет благотворительности носящая имя Сергея Есенина гимназия получила грант на ремонт и обновление экспозиции музея, посвященного великому поэту. А в 26-м микрорайоне за счет «Милосердия» уже начато преображение большого двора, общего сразу для пяти домов по улице Бунина: 12, 14, 16, 18, 20-го. Там уже кипит работа. Цепочками бордюров очерчивают прогулочную зону, детскую площадку, спортивную зону. На все это одобрительно смотрит писатель, нобелевский лауреат Иван Бунин — граффити на стене трансформаторной подстанции тоже появилось благодаря «Милосердию».— На время работ пока временно демонтирован детский комплекс, который мы за счет «депутатского миллиона» установили два года назад — он обошелся в 500 тысяч рублей. Будут убраны старые железобетонные столбы-времянки, оставленные застройщиками. Вместо них во дворе смонтируют новые современные светильники.Даже в относительно новом микрорайоне, конечно, не без проблем. Например, в обновленном по новой программе «Мой двор» пространстве у жильцов 45-го и 47-го домов на улице Стаханова есть претензии к подрядчику, который должен исправить незначительные огрехи, например, развернуть в противоположную сторону уличные тренажеры, жестко закрепить качели и беседку (жители попросили депутата обновить содержимое песочницы, и он записал пожелание). Между домом №20 по улице Бунина и домом №17 по улице Белана гремит от каждого удара мячом металлическая ограда футбольного мини-поля, что раздражает людей. Пока не освещен большой двор у дома №31 по проспекту 60 лет СССР, но уже в этом году благодаря еще одной инициированной губернатором программе «Путь к школе» в темное время суток станет светло. В процессе решения — поиск источников финансирования для ремонта весьма востребованного проезда вдоль многоэтажек по четной стороне улицы Катукова.— Улучшаем жизнь в округе постепенно, от большего к меньшему. Вначале занимаемся проблемами территорий, на которых проживает много жителей, где большая площадь дворов. Так появится сеть благоустроенных общественных пространств, которые мы соединим разными связями. Ну и параллельно через развитие общественного контроля, через самоуправление, улучшим быт жителей, для которых, собственно, все и делается. В моем округе живет много семей с детьми – есть для кого работать, — говорит Михаил Русаков.