Общество

сегодня, 11:19

В городской казне Липецка — 10 471 объект недвижимости

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#финансы #доходы
В городской казне Липецка — 10 471 объект недвижимости

В прошлом году от реализации муниципального имущества городской бюджет получил более 130 млн рублей.

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева рассказала о содержимом городской казны.

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Всего в казне — 10 471 объект недвижимости, из которых 7 586 жилых помещений, 336 — нежилых и 2541 земельный участок общей площадью 8,6 млн кв.м. В прошлом году за счет этих активов мэрия получила 53,1 млн рублей арендной платы за нежилые помещения и 33 миллиона — за счет аренды земельных участков. Еще 61,7 млн рублей в городской бюджет попало от приватизации муниципального имущества — с торгов ушли 7 объектов. Управление имущественных и земельных отношений также заключило в прошлом году 5 договоров купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежей на 5-7 лет на общую сумму 28,2 млн рублей.

В экспертно-аналитическом управлении горсовета высоко оценили ведение реестра муниципального имущества. Так, все 7 586 жилых помещения находятся в распоряжении горожан по договорам социального найма. Из 2541 земельного участка 30,5% переданы в аренду (69,5% — являются свободными садовыми участками), 66,7% процентов от 336 нежилых помещений имеют арендаторов. Доходы от аренды муниципального имущества в 2022 году составили 86,1 млн рублей (что, соответственно, больше на 2,6% и 18,6% по сравнению с показателями 2021 и 2020 годов). За муниципальными предприятиями закреплены 11 671 объектов — в два раза больше в сравнении с двумя предыдущими годами. Общая сумма поступлений в бюджет от реализации муниципального имущества составила 130,8 млн рублей, что больше на 16,9% и 4,5% в сравнении с аналогичными показателями 2021 и 2020 годов.

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Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов поинтересовался, почему 34% находящихся в казне земельных участков не облагаются налогами? Вера Андреева ответила, что это, как правило, не подлежащие налогообложению земли общего пользования: дороги и скверы. Увеличить собственные доходы муниципалитета в городском УИЗО собираются за счет постановки на кадастр тех земельных участков, которые еще свободны.

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— Мероприятия по организации кадастровых работ земельных участков позволили увеличить количество налогооблагаемых земель. Темп роста этот показателя к 2021 году составил 107%, — сообщила Вера Андреева.

А есть ли проблемы по взиманию арендных платежей?

— По действующим договорам задолженности почти нет, — ответила начальник УИЗО.

Впрочем, общая сумма такой задолженности прошлых лет составляет 25 млн рублей. Взыскать ее очень сложно, так как 65% должников уже объявлены Арбитражным судом банкротами.
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#финансы #доходы

Комментарии (3)

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Патриот

27 минут назад
Созерцатель, вы тоже так думаете?
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Созерцатель

41 минуту назад
Можно сократить на 8 объектов, убрав памятники Ленину.
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Коммунист

сегодня, 11:25
В обкомовской казне золото партии и недвижимость на лазурном берегу
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