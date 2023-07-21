Общество
сегодня, 11:16
Из-за припаркованного автомобиля энергетики не смогли быстро починить трубу
8 504
Жильцы трех домов вторые стуки сидят без холодной воды.
Жильцы дома № 151 по улице Московской пожаловались GOROD48 на отсутствие холодной воды.
«Вторые сутки без холодной воды! Рабочих нет. Ни кто ни чего не делает. Просим помочь с оглаской проблемы», — пожаловались липчане.
Оказалось, что накануне рано утром на улице Московской был поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Из-за этого отключили холодную воду в 19-ти домах на улицах Московская и Кувшинова.
К полудню сотрудники «РВК-Липецк» уменьшили район отключения до трех домов. Но работы осложнились тем, что им мешали автомобили, припаркованные во дворе.
— Для проведения земляных работ необходимо было убрать припаркованный во дворе автотранспорт. В основном все автомобили были убраны владельцами днём, кроме одного автомобиля «Мерседес». В районе 21.00 хозяин убрал машину. После необходимо было просушить грунт и провести откачку воды, затем сотрудники приступили к ремонтным работам. Сейчас работы идут полным ходом, — рассказали в пресс-службе «РКВ-Липецк».
В энергокомпании уточнили, что подвоз воды организован к дому № 151 по улице Московской.
«Вторые сутки без холодной воды! Рабочих нет. Ни кто ни чего не делает. Просим помочь с оглаской проблемы», — пожаловались липчане.
Оказалось, что накануне рано утром на улице Московской был поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Из-за этого отключили холодную воду в 19-ти домах на улицах Московская и Кувшинова.
К полудню сотрудники «РВК-Липецк» уменьшили район отключения до трех домов. Но работы осложнились тем, что им мешали автомобили, припаркованные во дворе.
— Для проведения земляных работ необходимо было убрать припаркованный во дворе автотранспорт. В основном все автомобили были убраны владельцами днём, кроме одного автомобиля «Мерседес». В районе 21.00 хозяин убрал машину. После необходимо было просушить грунт и провести откачку воды, затем сотрудники приступили к ремонтным работам. Сейчас работы идут полным ходом, — рассказали в пресс-службе «РКВ-Липецк».
В энергокомпании уточнили, что подвоз воды организован к дому № 151 по улице Московской.
8 504
Мимоходом
48
Автохлам
ай ай
Двор не парковкв
ответ
собственник
Вован настоящий