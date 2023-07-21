Из-за припаркованного автомобиля энергетики не смогли быстро починить трубу

Жильцы трех домов вторые стуки сидят без холодной воды.

Жильцы дома № 151 по улице Московской пожаловались GOROD48 на отсутствие холодной воды.



«Вторые сутки без холодной воды! Рабочих нет. Ни кто ни чего не делает. Просим помочь с оглаской проблемы», — пожаловались липчане.



Оказалось, что накануне рано утром на улице Московской был поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Из-за этого отключили холодную воду в 19-ти домах на улицах Московская и Кувшинова.



К полудню сотрудники «РВК-Липецк» уменьшили район отключения до трех домов. Но работы осложнились тем, что им мешали автомобили, припаркованные во дворе.



— Для проведения земляных работ необходимо было убрать припаркованный во дворе автотранспорт. В основном все автомобили были убраны владельцами днём, кроме одного автомобиля «Мерседес». В районе 21.00 хозяин убрал машину. После необходимо было просушить грунт и провести откачку воды, затем сотрудники приступили к ремонтным работам. Сейчас работы идут полным ходом, — рассказали в пресс-службе «РКВ-Липецк».



В энергокомпании уточнили, что подвоз воды организован к дому № 151 по улице Московской.