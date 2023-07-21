Общество

сегодня, 11:16

Из-за припаркованного автомобиля энергетики не смогли быстро починить трубу

8 504
#отключение воды
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Из-за припаркованного автомобиля энергетики не смогли быстро починить трубу

Жильцы трех домов вторые стуки сидят без холодной воды.

Жильцы дома № 151 по улице Московской пожаловались GOROD48 на отсутствие холодной воды.

«Вторые сутки без холодной воды! Рабочих нет. Ни кто ни чего не делает. Просим помочь с оглаской проблемы», — пожаловались липчане.

Оказалось, что накануне рано утром на улице Московской был поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Из-за этого отключили холодную воду в 19-ти домах на улицах Московская и Кувшинова.

К полудню сотрудники «РВК-Липецк» уменьшили район отключения до трех домов. Но работы осложнились тем, что им мешали автомобили, припаркованные во дворе.

— Для проведения земляных работ необходимо было убрать припаркованный во дворе автотранспорт. В основном все автомобили были убраны владельцами днём, кроме одного автомобиля «Мерседес». В районе 21.00 хозяин убрал машину. После необходимо было просушить грунт и провести откачку воды, затем сотрудники приступили к ремонтным работам. Сейчас работы идут полным ходом, — рассказали в пресс-службе «РКВ-Липецк».

В энергокомпании уточнили, что подвоз воды организован к дому № 151 по улице Московской.
8 504
#отключение воды
2

Комментарии (8)

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Мимоходом

11 минут назад
Это еще хорошо, что не прорвало с фонтаном, да еще если горячая вода. А то бы вместо претензии к владельцам авто ущерб им возмещали.
ответить

48

14 минут назад
да это мерс работника водоканала!!!
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Автохлам

18 минут назад
Двор - не место для хранения вашего движимого имущества! Все, что вы оставили во дворе должно считаться мусором и своевременно убираться.
ответить

ай ай

18 минут назад
никто и ничего пишут СЛИТНО!!!
ответить

Двор не парковкв

21 минуту назад
Запрет 100% на парковку! Купил машину купить гараж или парповочное место!
ответить

ответ

28 минут назад
собственник, частная собственность должна быть дома, а не где-попало
ответить

собственник

45 минут назад
Вован настоящий, Неприкосновенность частной собственности, слышал?
ответить

Вован настоящий

59 минут назад
А просто эвакуировать в соседний двор не пробовали?
ответить
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