В Липецкой области 3 087 человек, в том числе 1 400 детей, пострадали от клещей

539 снятых с липчан клещей были заразными.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 3 087 человек. Среди пострадавших 1 400 детей.



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2 643 клеща, из них 374 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,2%), 158 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.



В 17,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,9% – на территории садоводческих товариществ, в 67% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.



