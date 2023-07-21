Здоровье

сегодня, 10:50

В Липецкой области 3 087 человек, в том числе 1 400 детей, пострадали от клещей

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#клещи
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В Липецкой области 3 087 человек, в том числе 1 400 детей, пострадали от клещей

539 снятых с липчан клещей были заразными.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 3 087 человек. Среди пострадавших 1 400 детей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2 643 клеща, из них 374 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,2%), 158 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

В 17,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,9% – на территории садоводческих товариществ, в 67% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.

1 168
#клещи
2

Комментарии (1)

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Житель Сокола

сегодня, 11:25
Для чего вообще эта информация? Я так понимаю, это показывает бездействие нашей администрации.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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