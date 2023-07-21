Происшествия

24 минуты назад

У водителя-рецидивиста конфисковали «Ладу Приору»

71
#ПДД #нарушение #пьяная езда
У водителя-рецидивиста конфисковали «Ладу Приору»

Любитель пьяной езды также лишён прав на три года.

Лебедянский районный суд вынес приговор 36-летнему водителю, неоднократно останавливали за рулем в нетрезвом состоянии, за что он привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ и части 2 статьи 264.1 УК РФ.

Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в апреле 2021 года Октябрьский районный суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ: за управление автомобилем в нетрезвом состоянии ему назначили обязательные работы и лишили прав на полтора года.

Но в апреле 2023 года после распития спиртного мужчина снова сел за руль пьяным в Лебедянском районе. Его остановили инспекторы ДПС, на этот раз водитель был привлечен к ответственности по части 2 статьи 264.1 УК РФ, приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком и лишён прав на три года. Также у водителя конфисковали «Ладу Приору» в доход государства.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда

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