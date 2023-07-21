У водителя-рецидивиста конфисковали «Ладу Приору»

Любитель пьяной езды также лишён прав на три года.

Лебедянский районный суд вынес приговор 36-летнему водителю, неоднократно останавливали за рулем в нетрезвом состоянии, за что он привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ и части 2 статьи 264.1 УК РФ.



Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в апреле 2021 года Октябрьский районный суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ: за управление автомобилем в нетрезвом состоянии ему назначили обязательные работы и лишили прав на полтора года.



Но в апреле 2023 года после распития спиртного мужчина снова сел за руль пьяным в Лебедянском районе. Его остановили инспекторы ДПС, на этот раз водитель был привлечен к ответственности по части 2 статьи 264.1 УК РФ, приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком и лишён прав на три года. Также у водителя конфисковали «Ладу Приору» в доход государства.