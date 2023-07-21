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5 минут назад

Сенатор Шейкин заявил об обучении школьников пользованию дронами с 1 сентября

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#обучение #дроны

Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что российские школьники начнут изучать основы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на уроках начальной военной подготовки.

По его словам, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения, - передает РИА Новости.

"Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", – отметил он.

В ответе Шейкину от первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова говорится, что в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".

"Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", – говорится в документе.

По словам Шейкина, задачи курса начальной военной подготовки – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в Вооруженных силах.

"Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника", – заключил сенатор.
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#обучение #дроны

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