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51 минуту назад

«Известия» сообщают об изменении системы оплаты ЖКУ в РФ

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#ЖКУ #оплата

Минстрой России начал разработку специальных счетов, на которых будет аккумулироваться плата за коммунальные услуги.

Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина занимается разработкой системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммуналку, - говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти.

В частности, ведомство планирует ввод "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы", - говорится в документе.

"Сейчас деньги попадают на счета УК в общий котел и становятся собственностью организации", — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению, - пишут "Известия". Хотя граждане и могут оплачивать коммунальные ресурсы, например воду или электричество, напрямую ресурсоснабжающим организациям, всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК, - сказал член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.

Зачастую УК собирают средства, но с поставщиками рассчитываются не вовремя и не в полном объеме, - отметил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук.
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#ЖКУ #оплата

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