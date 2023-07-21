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51 минуту назад
«Известия» сообщают об изменении системы оплаты ЖКУ в РФ
Минстрой России начал разработку специальных счетов, на которых будет аккумулироваться плата за коммунальные услуги.
Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина занимается разработкой системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммуналку, - говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти.
В частности, ведомство планирует ввод "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы", - говорится в документе.
"Сейчас деньги попадают на счета УК в общий котел и становятся собственностью организации", — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению, - пишут "Известия". Хотя граждане и могут оплачивать коммунальные ресурсы, например воду или электричество, напрямую ресурсоснабжающим организациям, всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК, - сказал член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.
Зачастую УК собирают средства, но с поставщиками рассчитываются не вовремя и не в полном объеме, - отметил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук.
В частности, ведомство планирует ввод "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы", - говорится в документе.
"Сейчас деньги попадают на счета УК в общий котел и становятся собственностью организации", — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению, - пишут "Известия". Хотя граждане и могут оплачивать коммунальные ресурсы, например воду или электричество, напрямую ресурсоснабжающим организациям, всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК, - сказал член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.
Зачастую УК собирают средства, но с поставщиками рассчитываются не вовремя и не в полном объеме, - отметил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук.