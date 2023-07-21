Сегодня в Липецке: сколько липчане оставляют чаевых и что делать, если выбился в начальство

Рассказываем всё необходимое про наступившую пятницу.

Словно и не июль

Погода липчан вновь не балует. Вместо июльской жары сегодня температура не поднимется выше 20-22 градусов. И вдобавок опять пройдут дожди, хорошо ещё, что кратковременные.







Да будет… вода!

Отключения холодной воды сегодня минимальные. С 10:00 до 20:00 временные трудности испытают только жители частного сектора на улице Озёрной.







Отключения света

Электричество сегодня пропадёт на нескольких десятках улиц. В связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 проведут во мраке жители отдельных домов на улицах Асфальтной, 33а; Байкальской, 29; Балмочных, 15б; Владимирской, 44; Загородной, 9; Качалова, 2, 4, 5, 6, 10; Майской, 18, 21; Морской, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Мусоргского, 7; Нестерова, 8, 8а, 10, 12, 12а; Попова, 1, 3; Речной, 20; Санаторной, 5, 19а, 20; Таёжной, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1; Тельмана. 57; Тепличной, 24а, 31; Уступной, 2, 26; Фруктовой, 3.







Полностью в эти же часы обесточат улицы 15-й микрорайон, Владивостокскую, Водопьянова, Краснодарскую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, частный сектор на улице Воровского.

Пробки

В пятницу хоть не выезжай из дома, но нужно на работу и по делам. Сегодня риск застрять в пробках велик, как никогда. Кое-кто уже стоит и еле едёт – например, на мосту через Каменный лог в сторону Центрального рынка. Чтобы не оказаться в ловушке, рекомендуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, которые помогут подобрать оптимальный маршрут. Главное помнить, что нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать.



Кино про пещеры (12+)

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) вечером бесплатно покажет кино.

В 18:00 желающих приглашают в малый зал библиотеки на заседание Клуба документального кино, на котором покажут фильм липецкого режиссёра и оператора Владимира Корзинкина «Пещеры Липецкой области. Елец». Зрители смогут познакомиться с загадочным и необычайно интересным миром пещер нашего региона, многое узнают о подземельях Ельца и его окрестностей.







Акустический проект Сенчукова (16+)

Концертную программу дня представить выступление в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) известного липецкого рок-музыканта Игоря Сенчукова.

В19:00 автор представит сольный акустический проект, а также свои собственные песни, сочетающие и задор рок-н-ролла, и мелодичные мотивы блюза, и агрессивные панковские рифмы, обволакивающие звуками синтезатора и красивыми гитарными соло. В программе – новые композиции и проверенные временем хиты «Кобейн», «Бомба», «Сибирь», «Тень ветра», «Малыш», «Назад в рок-н-ролл» и другие.



Фото vk.com/senchuko



Игорь Сенчуков – один из лучших гитаристов отечественного рока. В настоящий момент она является лидером «тяжелого» рок-движения. Городская лирика и бунтарский дух отличают этого музыканта.

Новые картины (6+)

Желающим завершить трудовую неделю посещением выставки сегодня тоже найдётся, куда сходить. Например – в Липецкой областной художественный музей (ул. Ленина, 7а). Там открылась выставка «Новые поступления 2022-23».







Только за последние полтора года годы фонды Художественного музея пополнили 103 произведения. Из них в экспозиции представлено 35 живописных, 16 графических работ, объекты и предметы декоративно-прикладного искусства. Большинство художников, чьи произведения будут представлены на выставке, — соотечественники, но зритель увидит и авторов из других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа.

Музей работает ежедневно с 10 до 19 часов, выходные понедельник и вторник.

Выжить на «тихой охоте»

В лесах Липецкой области пошли грибы, многие липчане собираются в лес в ближайшее время, а потому будет не лишним напомнить об основных правилах.

- Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.

- Кладите грибы в плетёные корзины – так они дольше будут свежими.

- Берите только те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение. Когда вы собираете сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой - это поможет не спутать их с бледной поганкой. Если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки пластинки всегда белого цвета.







- Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы.

- Не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус.

- Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также те, которые вызывают хоть малейшие сомнения.

- Категорически запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, т.к. при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям.

- Не давайте грибов детям, т.к. для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом.

- Не употребляйте в пищу грибов при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.

Я бы в начальники пошёл…

Согласно опросу SuperJob, каждый пятый липчанин, если бы выбился в начальство, повысил бы зарплату сотрудникам.

Но материальный стимул всё же оказался не на первом месте для повышения качества работы, по мнению липчан. 26%, заняв пост руководителя, первым делом чётко разграничили бы зоны ответственности сотрудников, т.е. начали бы с наведения порядка, а не повышения зарплат.







Зарплаты – лишь на 2-м месте, он сразу подняли бы 20% мечтающих занять высокие кресла (интересно, какое количество на деле отказалось бы от этих планов, если бы их мечта действительно сбылась?). Улучшением условий труда в роли руководителя занялись бы 10% горожан. Провести оценку персонала и организовать обучение взялись бы 8 и 6% респондентов соответственно. По 1% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий.



Самые щедрые чаевые липчане платят в отеляхи ресторанах



76% липчанутверждают, что оставляют чаевые, выяснили исследователи SuperJob. Каждый третий - 33% делает это всегда, а 43% — лишь в случаях, когда обслуживание было отличным. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам: 8% — всегда, 42% — иногда. Курьеров благодарят деньгами 43%: 11% — постоянно, 32% — в случае оперативной доставки. 40% радуют чаевыми парикмахеров и мастеров салонов красоты: 14% — всегда, а 26% — в зависимости от результата.



Реже сверх счета платят в отелях и на автозаправках: в гостиницах на чай оставляют 27% горожан (8% — всегда, 19% — по ситуации), на мойках и заправках — 25% (7% — всегда, 18% — по ситуации).

Тем не менее, самые щедрые чаевые — по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 480 руб. В ресторанах сверх счета платят в среднем 260 руб., в салонах красоты — 240. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 150 руб. Курьерам достается 110 рублей сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок — 130 рублей.

Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Сегодня нужно ещё доделать дела, чтобы с чувством исполненного долга отправиться на выходные. Но ни на работе, ни на отдыхе не стоит забывать о новостях, тем более, что липчанам и искать их особо не нужно: достаточно просто заходить время от времени на GOROD48 и вы будете самым информированным человеком. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.