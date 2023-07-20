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Липецкая вечЁрка: пробитые колеса, новый мост и чугунный экспонат
Сегодня, 20 июля, липчанин пожаловался на то, что пробил колеса автомобиля в районе Кольца Трубного завода, между улицами 40 лет Октября и районом Коллективка пообещали построить мост, и сотрудники краеведческого музея забрали у дорожников три «птички».
— На Проспекте, около Танка, уже давно рельсы сантиметров на пять выше полотна дороги. Всё перекатываются и ни кому нет дела, — доложил Гость.
— С 22 микрорайона на улице Меркулова ни одного выезда нормального через трамвайные пути нет, — пожаловался 22.
— Практически все переезды у нас в городе в отвратительном состоянии! — добавил апач.
— Это разве яма? Вроде мужики, а всё как дети жалуются, — написал Александр.
— Видеофиксацию всевозможного наладили, что средства на благоустройство дорог пойдут сказали. Надо выполнять, — напомнил 777777.
А с грязинца за разбитый шеринговый автомобиль «Фольксваген Поло» через суд фирма «Каршеринг Руссия» потребовала почти миллион рублей. Машина, которой управлял пьяный водитель, попала в аварию.
Но представитель ответчика сумел доказать, что сидевший за рулём в момент ДТП водитель без ведома ответчика взял его мобильный телефон и, воспользовавшись приложением и аккаунтом, арендовал авто. Назначенная судом автотехническая экспертиза показала, что стоимость восстановительного ремонта составляет 196 716 рублей. Эти деньги теперь взыщут с человека, который разбил автомобиль.
В конце декабря в Липецке обещают построить небольшой новый мост. Он соединит улицу 40 лет Октября и район Коллективка. Старый — восьмидесятилетний виадук, который строили рабочие завода Свободный Сокол, еще два года назад признали аварийным. Наконец-то депутаты горсовета приняли решение построить новый мостик рядом со старым, что делать с последним, решат позже.
А начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк призналась, что бессильна против бабушек, торгующих снедью на асфальте. Не получается у нее убедить их перейти на прилавки городских ярмарок.
— Тут всё неоднозначно. Если пучок укропа быстро купить или стакан земляники, искать ту самую " точку» ведь не будешь. А уж на рынок ради этого тащиться в жару по пробкам — сами понимаете. Вот и к бабушке на углу сбегаешь — все довольны. С другой стороны, не везде уместно это бабулькино толковище, — написала Ева.
Краеведческий музей сегодня пополнился новыми экспонатами — «птичками», которые сняли с ограждения Сокольского моста. В середине марта, когда начали убирать ограждение, неравнодушные липчане предлагали их отреставрировать, либо установить новые — чугунные. Но в техническом задании на ремонт моста предусмотрены были реплики из композитных материалов.
Три «птички», после реставрации, теперь можно будет увидеть в краеведческом музее на выставке, посвященной 70-летию Липецкой области.
На календаре самый жаркий месяц лета, но погода, скорее, осенняя. И завтра синоптики прогнозируют в Липецке только до +22 градусов, да еще и с кратковременными дождями.
Согревают добрые дела. Липчанка Дарья Овчинникова поблагодарила лейтенанта полиции Андрея Загуменных. Ее бабушке стало плохо, инспектор ДПС посадил женщину в служебную машину и со спецсигналами привез в больницу, где ей оказали помощь.
— Побольше бы отзывчивых людей встречать по жизни. И наша жизнь стала бы радостней, — написал 123.
Житель
Липа