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39 минут назад

Липецкая вечЁрка: пробитые колеса, новый мост и чугунный экспонат

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#вечЁрка #яма #мост #музей
Липецкая вечЁрка: пробитые колеса, новый мост и чугунный экспонат

Сегодня, 20 июля, липчанин пожаловался на то, что пробил колеса автомобиля в районе Кольца Трубного завода, между улицами 40 лет Октября и  районом Коллективка пообещали построить мост, и сотрудники краеведческого музея забрали у дорожников три «птички».

Липчанин пробил три колеса на своем автомобиле в районе Кольца Трубного завода. По его подсчетам ремонт машины обойдется в 80 тысяч. Колеса он пробил еще 9 июля, но до сих пор в том месте яму никто не заделал. Поэтому горожанин и решил обнародовать эту ситуацию на GOROD48, и теперь планирует судиться с мэрией.



— На Проспекте, около Танка, уже давно рельсы сантиметров на пять выше полотна дороги. Всё перекатываются и ни кому нет дела, — доложил Гость.

 — С 22 микрорайона на улице Меркулова ни одного выезда нормального через трамвайные пути нет, — пожаловался 22.

 — Практически все переезды у нас в городе в отвратительном состоянии! — добавил апач.

 — Это разве яма? Вроде мужики, а всё как дети жалуются, — написал Александр.

 — Видеофиксацию всевозможного наладили, что средства на благоустройство дорог пойдут сказали. Надо выполнять, — напомнил 777777.

А с грязинца за разбитый шеринговый автомобиль «Фольксваген Поло» через суд фирма «Каршеринг Руссия» потребовала почти миллион рублей. Машина, которой управлял пьяный водитель, попала в аварию.

Но представитель ответчика сумел доказать, что сидевший за рулём в момент ДТП водитель без ведома ответчика взял его мобильный телефон и, воспользовавшись приложением и аккаунтом, арендовал авто. Назначенная судом автотехническая экспертиза показала, что стоимость восстановительного ремонта составляет 196 716 рублей. Эти деньги теперь взыщут с человека, который разбил автомобиль.

В конце декабря в Липецке обещают построить небольшой новый мост. Он соединит улицу 40 лет Октября и район Коллективка. Старый — восьмидесятилетний виадук, который строили рабочие завода Свободный Сокол, еще два года назад признали аварийным. Наконец-то депутаты горсовета приняли решение построить новый мостик рядом со старым, что делать с последним, решат позже.

А начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк призналась, что бессильна против бабушек, торгующих снедью на асфальте. Не получается у нее убедить их перейти на прилавки городских ярмарок.

 — Тут всё неоднозначно. Если пучок укропа быстро купить или стакан земляники, искать ту самую " точку» ведь не будешь. А уж на рынок ради этого тащиться в жару по пробкам — сами понимаете. Вот и к бабушке на углу сбегаешь — все довольны. С другой стороны, не везде уместно это бабулькино толковище, — написала Ева.

Краеведческий музей сегодня пополнился новыми экспонатами — «птичками», которые сняли с ограждения Сокольского моста. В середине марта, когда начали убирать ограждение, неравнодушные липчане предлагали их отреставрировать, либо установить новые — чугунные. Но в техническом задании на ремонт моста предусмотрены были реплики из композитных материалов.



Три «птички», после реставрации, теперь можно будет увидеть в краеведческом музее на выставке, посвященной 70-летию Липецкой области.

На календаре самый жаркий месяц лета, но погода, скорее, осенняя. И завтра синоптики прогнозируют в Липецке только до +22 градусов, да еще и с кратковременными дождями.

Согревают добрые дела. Липчанка Дарья Овчинникова поблагодарила лейтенанта полиции Андрея Загуменных. Ее бабушке стало плохо, инспектор ДПС посадил женщину в служебную машину и со спецсигналами привез в больницу, где ей оказали помощь.

— Побольше бы отзывчивых людей встречать по жизни. И наша жизнь стала бы радостней, — написал 123.
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#вечЁрка #яма #мост #музей

Комментарии (2)

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Житель

29 минут назад
Я фото ям отправляю в Москву. Пусть любуются как у нас на местах коррупция растет
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Липа

32 минуты назад
И сколько город будет утопать в ямах и лужах?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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