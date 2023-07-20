Липецкая вечЁрка: пробитые колеса, новый мост и чугунный экспонат

Сегодня, 20 июля, липчанин пожаловался на то, что пробил колеса автомобиля в районе Кольца Трубного завода, между улицами 40 лет Октября и районом Коллективка пообещали построить мост, и сотрудники краеведческого музея забрали у дорожников три «птички».