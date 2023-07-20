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Ельчанин накопил 106 штрафов ГИБДД

114
#приставы #ГИБДД
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Ельчанин накопил 106 штрафов ГИБДД

Долг более чем в 93 000 рублей он оплатил только тогда, когда понял, что может лишиться права управления автомобилем.

Злостный нарушитель правил дорожного движения из Елецкого района оплатил административные штрафы на общую сумму более 93 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, у приставов находилось 106 исполнительных производств о взыскании с водителя задолженности в пользу ГИБДД.

Добровольном рассчитаться с долгами мужчина не спешил. И только когда ему сообщили о предстоящем ограничении на пользование специальным правом, чтобы лишиться права управления автомобилем, водитель в кратчайшие сроки полностью оплатил задолженность.
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#приставы #ГИБДД
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