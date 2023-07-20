Происшествия

сегодня, 16:31

За разбитый шеринговый автомобиль с грязинца требовали 912 660 рублей

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#ДТП #каршеринг
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За разбитый шеринговый автомобиль с грязинца требовали 912 660 рублей

Но в результате выяснилось, что пьяный знакомый просто воспользовался его телефоном и аккаунтом: с него взыскали 196 716 рублей.

ООО «Каршеринг Руссия» обратилось в Грязинский городской суд с иском к клиенту о взыскании ущерба, причиненного ДТП, штрафа, неустойки и судебных расходов.

Ещё 13 ноября 2020 года грязинец взял в краткосрочную аренду на основе поминутной тарификации автомобиль «Фольксваген Поло», который попал в ДТП — машина врезалась в препятствие. Автомобиль получил значительные повреждения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, каршеринговая фирма оценила причиненный ущерб в 661 000 рублей. При этом, по мнению истца, клиент нарушил договор аренды, передав право управления другому лицу, к тому же находящемуся в состоянии алкогольного опьянения — а за это договором был предусмотрен штраф в 200 000 рублей. В результате компания попросила суд взыскать с клиента 912 660 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12 326 рублей.

Но представитель ответчика отметил, что сидевший за рулём в момент ДТП водитель без ведома ответчика взял его мобильный телефон и, воспользовавшись приложением каршеринга, а также аккаунтом, заказал сессию аренды автомобиля «Фольксваген Поло». А хозяин телефона и аккаунта не был в курсе вышеуказанных событий, ответчик об этом не знал и своего разрешения на такие действия не давал.

Назначенная судом автотехническая экспертиза показала, что стоимость восстановительного ремонта составляет 196 716 рублей.

В результате суд взыскал в пользу ООО «Каршеринг Руссия» в счет возмещения ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, 196 716 рублей. Но с водителя, который заказал аренду авто на чужое имя. В удовлетворении остальных требований суд отказал.
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#ДТП #каршеринг
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