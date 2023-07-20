Общество

41 минуту назад

В Липецкой области естественная убыль населения снизилась почти на четверть

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#демография
В Липецкой области естественная убыль населения снизилась почти на четверть

Естественная убыль населения в январе мае снизилась в Липецкой области по сравнению с прошлым годом на 23%, сообщает Липецкстат.

В январе-мае 2023 года в области родилось 3212 человек, что на 0,2% меньше, чем годом ранее (3220). Среди новорожденных 37% детей, или 1180 младенцев родились у матерей первыми, 34% (1091 малышей) – вторыми, 29% (941 младенец) – третьими и последующими. Всего за пять месяцев в Липецкой области родились 45 пар близнецов и одна тройня. Кроме того, в возрасте до 18 лет стали мамами 32 женщины.

Умерли в январе-мае 6804 человека – на 14% меньше, чем за пять месяцев 2022 года (7907 человек). При том, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) снизилась на 23% и составила в январе-мае 3592 человека, или 7,7 человека на 1000 человек населения. Год назад она составляла 4687 человек, или 9,9 на 1000 жителей.

За пять месяцев 2023 года в регионе было зарегистрировано 1670 браков, что на 6% меньше, чем в январе-мае 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 3%: если в январе-мае 2022 года их количество составляло 1968, то в январе-мае 2023 года – 1917.
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#демография

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