28-летний ельчанин взял четыре кредита на 2,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам

А когда представители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули.

29-летнему ельчанину позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что на его имя пытаются взять кредиты.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ельчанину посоветовали испортить кредитную историю и самому взять кредиты. Молодой человек в течение недели обратился в четыре банка, которые одобрили ему кредиты на общую сумму в 2 800 000 рублей. Деньги мужчина перевёл по реквизитам, озвученным «сотрудником правоохранительных органов».



А когда преставители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.