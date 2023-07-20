Происшествия

сегодня, 15:04

28-летний ельчанин взял четыре кредита на 2,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам

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#мошенничество
28-летний ельчанин взял четыре кредита на 2,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам

А когда представители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули.

29-летнему ельчанину позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что на его имя пытаются взять кредиты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ельчанину посоветовали испортить кредитную историю и самому взять кредиты. Молодой человек в течение недели обратился в четыре банка, которые одобрили ему кредиты на общую сумму в 2 800 000 рублей. Деньги мужчина перевёл по реквизитам, озвученным «сотрудником правоохранительных органов».

А когда преставители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.
7 424
#мошенничество

Комментарии (7)

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Дас

19 минут назад
Несчастный парень....
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Народная мудрость

20 минут назад
Ума нет-считай,калека!
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Антон п.

21 минуту назад
Время есть ещё выплатить. 25 лет можно носить кредит
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Лиза

27 минут назад
Предупреждают, предупреждают о мошенниках, но наш народ неудержИм...
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Зато

29 минут назад
Он наверное смеялся над бабушками и дедушками, которые перед телевизором водки заряжали.
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Пессимист

50 минут назад
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя, на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь, и делай с ним что хошь!
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Оля

сегодня, 15:14
Наверно захотел быть коммерсантом. Или в доли с ними!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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