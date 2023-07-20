Происшествия
сегодня, 15:04
28-летний ельчанин взял четыре кредита на 2,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам
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А когда представители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули.
29-летнему ельчанину позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что на его имя пытаются взять кредиты.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ельчанину посоветовали испортить кредитную историю и самому взять кредиты. Молодой человек в течение недели обратился в четыре банка, которые одобрили ему кредиты на общую сумму в 2 800 000 рублей. Деньги мужчина перевёл по реквизитам, озвученным «сотрудником правоохранительных органов».
А когда преставители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ельчанину посоветовали испортить кредитную историю и самому взять кредиты. Молодой человек в течение недели обратился в четыре банка, которые одобрили ему кредиты на общую сумму в 2 800 000 рублей. Деньги мужчина перевёл по реквизитам, озвученным «сотрудником правоохранительных органов».
А когда преставители банков стали выяснить причину отсутствия выплат по кредитам, ельчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.
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