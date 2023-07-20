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44 минуты назад
Президент РФ продлил действие антисанкций до 2025 года
20 июля президент России Владимир Путин увеличил срок применения специальных экономических мер.
Действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных президентским указом от 8 марта 2022 года "в целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности", продлено сразу на два года - до 31 декабря 2025 года.
Соответствующая поправка внесена указом главы государства Владимира Путина от 20 июля. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.
В изначальной версии документа срок действия специальных мер ограничивался 31 декабря 2023 года.
Пункты прошлогоднего указа, действие которых пролонгировано, предусматривают запрет или ограничение на вывоз за пределы РФ и/или ввоз на ее территорию продукции и сырья согласно перечням, определяемым правительством, а также установление повышенных ставок экспортных/импортных пошлин, - передает "Интерфакс".
В рамках предоставленных этим указом полномочий правительство запретило экспорт в недружественные страны, в частности, необработанных лесоматериалов, отходов и лома вольфрама, легированной стали, коррозионностойкой стали с содержанием никеля от 8%, целого перечня товаров двойного назначения. Также запрещен или ограничен вывоз отдельных видов технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, турбин, станков, транспортных средств (включая железнодорожные вагоны, локомотивы, контейнеры), сельхозтехники, электроаппаратуры и др.
Соответствующая поправка внесена указом главы государства Владимира Путина от 20 июля. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.
В изначальной версии документа срок действия специальных мер ограничивался 31 декабря 2023 года.
Пункты прошлогоднего указа, действие которых пролонгировано, предусматривают запрет или ограничение на вывоз за пределы РФ и/или ввоз на ее территорию продукции и сырья согласно перечням, определяемым правительством, а также установление повышенных ставок экспортных/импортных пошлин, - передает "Интерфакс".
В рамках предоставленных этим указом полномочий правительство запретило экспорт в недружественные страны, в частности, необработанных лесоматериалов, отходов и лома вольфрама, легированной стали, коррозионностойкой стали с содержанием никеля от 8%, целого перечня товаров двойного назначения. Также запрещен или ограничен вывоз отдельных видов технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, турбин, станков, транспортных средств (включая железнодорожные вагоны, локомотивы, контейнеры), сельхозтехники, электроаппаратуры и др.