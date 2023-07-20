В России

44 минуты назад

Президент РФ продлил действие антисанкций до 2025 года

29
#санкции #ограничения #экономика

20 июля президент России Владимир Путин увеличил срок применения специальных экономических мер.

Действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных президентским указом от 8 марта 2022 года "в целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности", продлено сразу на два года - до 31 декабря 2025 года.

Соответствующая поправка внесена указом главы государства Владимира Путина от 20 июля. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

В изначальной версии документа срок действия специальных мер ограничивался 31 декабря 2023 года.

Пункты прошлогоднего указа, действие которых пролонгировано, предусматривают запрет или ограничение на вывоз за пределы РФ и/или ввоз на ее территорию продукции и сырья согласно перечням, определяемым правительством, а также установление повышенных ставок экспортных/импортных пошлин, - передает "Интерфакс".

В рамках предоставленных этим указом полномочий правительство запретило экспорт в недружественные страны, в частности, необработанных лесоматериалов, отходов и лома вольфрама, легированной стали, коррозионностойкой стали с содержанием никеля от 8%, целого перечня товаров двойного назначения. Также запрещен или ограничен вывоз отдельных видов технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, турбин, станков, транспортных средств (включая железнодорожные вагоны, локомотивы, контейнеры), сельхозтехники, электроаппаратуры и др.
29
#санкции #ограничения #экономика

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