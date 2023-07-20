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Во взрыве в 5-этажном доме в Ступине обвиняют решившего убить жену и детей жильца

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#взрыв #хлопок

Следствие установило, что мужчина заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите.

Следователи СК России по Московской области завершили расследование уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ступине в апреле 2022 года в отношении местного жителя.

Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества (пп. «а,в,е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30 пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.167 УК РФ). Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России, - сообщает СК РФ по Московской области.

Следствием было установлено, что в апреле прошлого года обвиняемый из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси. В результате произошел мощный взрыв, который повлек обрушение подъезда многоэтажного жилого дома, гибель шести человек, в том числе супруги и двоих детей обвиняемого, а также причинение тяжких травм еще четверым жителям. Причиненный собственникам квартир ущерб составил 588 млн рублей, - говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что сложность в расследовании заключалась в доказывании, а также в том, что обвиняемый на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Таким образом, проведено более 300 допросов, выемки, множество осмотров, очные ставки с участием обвиняемого и экспертов, порядка 40 экспертиз. В результате собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Вместе с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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#взрыв #хлопок

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