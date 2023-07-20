Происшествия

45 минут назад

В районе Центрального рынка пропал 12-летний мальчик

6 764
#пропавшие без вести
2
В районе Центрального рынка пропал 12-летний мальчик

Подросток уже уходил из дома.

19 июля в Липецке в районе Центрального рынка пропал 12-летний Антон Черняев, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы подростка: светлые волосы, на вид 11-12 лет.

Был одет в синий спортивный костюм, красные футболку, обут в тёмные кроссовки с белой подошвой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка.

Известно, что это не первый случай пропажи подростка — ранее этот мальчик уже уходил из дома.
6 764
#пропавшие без вести
2

Комментарии (6)

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Кот

2 минуты назад
Не первый раз а где Психолог ??? Разговор объяснение пояснение итд надо больше разговаривать с детьми объяснять что хорошо а что плохо водить к психологу на запись Вобщем надо заниматься Воспитывать уделять много времени а вы родители всё на работе всё заняты !!!!!
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й

3 минуты назад
Цыгане спёрли
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Соседка

5 минут назад
Не пороли,видать.А зря!
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Родитель

15 минут назад
"Хорошая семья",раз ребенок уходит.А обвинят как всегда школу и т.д.,только не родителей.
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Родитель

15 минут назад
"Хорошая семья",раз ребенок уходит.А обвинят как всегда школу и т.д.,только не родителей.
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Александр

23 минуты назад
А фотографии ребёнка лучше не нашлось? Или действительно на самом деле пропал ребёнок аватара!!?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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