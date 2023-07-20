В районе Центрального рынка пропал 12-летний мальчик

Подросток уже уходил из дома.

19 июля в Липецке в районе Центрального рынка пропал 12-летний Антон Черняев, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.



Приметы подростка: светлые волосы, на вид 11-12 лет.



Был одет в синий спортивный костюм, красные футболку, обут в тёмные кроссовки с белой подошвой.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицией организован комплекс мероприятий по установлению местонахождения подростка.



Известно, что это не первый случай пропажи подростка — ранее этот мальчик уже уходил из дома.