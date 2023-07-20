42 минуты назад
Врач назвала повышающие уровень глюкозы в крови продукты
Врач-эндокринолог Армине Афонина порекомендовала отказаться от картофельного пюре и белого риса тем, кто предрасположен к сахарному диабету.
По ее словам, в медицине есть такое понятие, как "гликемический индекс". Это показатель, по которому можно оценить скорость всасывания глюкозы. Чем выше этот показатель в продуктах, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня, - пишут "Известия".
"Если говорить о несладких продуктах, которые могут резко повысить глюкозу, то это пшеничный хлеб, любая выпечка из пшеничной муки, картофельное пюре, белый рис, мелкие макаронные изделия, консервированные бобы, кукуруза, каши быстрого приготовления, манная крупа, кускус, сдобные булочки, кукурузные хлопья, попкорн, вафли, чипсы. Также в этот список можно отнести отварную свеклу, морковь, тыкву и сухофрукты", — пояснила врач.
Врач резюмировала, посоветовав стараться придерживаться правильного питания, держать вес в норме и заниматься умеренными физическими нагрузками, чтобы снизить риск развития различных хронических заболеваний, в том числе диабета.