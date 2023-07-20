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сегодня, 13:32

В Сочи локализовали пожар на трансформаторной подстанции

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#пожар #Сочи

В 12:40 пожар удалось локализовать на площади 90 квадратных метров.

В Сочи загорелась электрическая подстанция на трассе Адлер — Красная Поляна в районе села Казачий Брод.

Возгорание произошло в районе Форелевого хозяйства.

"20 июля в 11:30 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в Адлерском районе на 11км автодороги А-149. В 11:31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:40 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что горит трансформаторная подстанция на площади 80м2", - говорится в сообщении МЧС России по городу Сочи.

В 12:40 пожар удалось локализовать уже на площади 90 квадратных метров.

В Упрдор "Черноморье" сообщили, что "движение с автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление перенаправлено на транспортных развязках у тоннеля №1 и тоннель №2 на старое направление трассы в связи с пожаром на электроподстанции 110 кВ".

На тушение привлекли от РCЧC 24 человека и 9 единиц техники, от МЧС России — 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
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#пожар #Сочи

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