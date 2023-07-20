Общество

сегодня, 12:01

Юрий Таран: «Никто не имеет права поднять руку на своего или чужого ребёнка!»

44 931
#дети #школа #конфликт
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Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области ещё раз прокомментировал ситуацию в школе в Липецком районе.

В соцсетях и комментариях СМИ не утихают страсти вокруг ситуации в одной из школ Липецкого района, где ещё 19 мая учитель толкнула первоклассника, а он ударился о парту и разбил голову.

Напомним, накануне мать мальчика выложила обращение в соцсетях. В сообщении говорится, учитель на уроке толкнула ребёнка и сама в этом призналась по телефону матери. Разговор мать даже записала. На аудиозаписи, в частности, слышны слова педагога: «Напишите на меня заявление, чтобы меня уволили из школы вообще. Ваш сын себя не ахти сегодня вёл, я его толкнула, а он ударился об парту». По словам матери, ребёнок получил травму в виде рассечения лба и сотрясения мозга.

Позже ситуацию прокомментировала директор школы, сообщив, что учитель имеет общий стаж работы 25 лет, из них в системе образования – 13 лет, и что ученики этого педагога участвуют в различных олимпиадах и занимают призовые места, в родители и учащиеся положительно отзываются о работе учителя и конфликтных ситуаций не возникало. 

Сегодня об этой ситуации снова достаточно категорично высказался уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран — на этот раз в своём Telegram-канале.

— Никто, повторяю, никто не имеет права поднять руку на своего или чужого ребёнка! И не может быть никаких но! Опыт, стаж, достижения, эмоции — это оправдание обыкновенного непрофессионализма. Мне как педагогу очень горестно это осознавать. Проще всего списать на поведенческие отклонения ребёнка, на «чатовские» разборки родителей, на «психанувшего» учителя… В последнее время стал забываться такой термин как «педагогическая запущенность». Это ошибки взрослых в воспитании, обучении, профилактике… Скажу жёстче: когда работники образования, служб профилактики на протяжении длительного времени не смогли, не захотели, не сумели найти ключик к ребёнку. И всё-таки когда мы сталкиваемся с конфликтами в школе между педагогами и родителями главный миротворец — руководитель образовательной организации. И если управленческая команда школы это понимает, то бросает все силы на урегулирование конфликта, а не перекладывает всю ответственность на родителей, правоохранительные структуры или даже на ребёнка. И нужно сделать всё, но не для того, чтобы «потушить пожар», а ради своих учеников. Ведь без них не нужны будут ремонты, компьютерные классы и олимпиады…, — написал Юрий Таран.
44 931
#дети #школа #конфликт
3

Комментарии (44)

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Кот

4 минуты назад
Ну что все лижем европейские ценности столетиями Скоро детишки будут делать что хотим и матом крыть!!!!! Европа епти сижу курю электронку Денег дай Маманя ты должна меня Воспитывать!!!!!!
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Татьяна

7 минут назад
О, какое осиное гнездо разворошилось, школой называется.
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й

9 минут назад
++**, во благо добра такую функцию не включают. Только юристы, демагоги и скандалисты.
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Шурка

11 минут назад
Липецкие басни, здравствуйте. Все правильно. Но не папаша, а папа, не лупить , а воспитывать. А в остальном согласен .
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Я

12 минут назад
Психология, родители не хотят лечить детей
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Я

13 минут назад
Психология, не несите,в училище возьмут
ответить

Таран

13 минут назад
хочет воспитать из ребенка потребителя ,ни за что не отвечающего перед обществом ! О воспитании потребителей говорил в свое время Фурсенко ,кажется он был министром образования !
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Да

14 минут назад
Психология, репетитор нужен детям которые не хотят учить материал к каждому уроку,которые на уроке не слушают учителя
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Викторм

14 минут назад
Болтун этот уполномоченный. И бездельник. По полтора года многодетных мобилизованных отзывал.
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Я

16 минут назад
1й, а поведение отца неизвестно
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