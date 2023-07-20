Общество
сегодня, 12:01
Юрий Таран: «Никто не имеет права поднять руку на своего или чужого ребёнка!»
Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области ещё раз прокомментировал ситуацию в школе в Липецком районе.
В соцсетях и комментариях СМИ не утихают страсти вокруг ситуации в одной из школ Липецкого района, где ещё 19 мая учитель толкнула первоклассника, а он ударился о парту и разбил голову.
Напомним, накануне мать мальчика выложила обращение в соцсетях. В сообщении говорится, учитель на уроке толкнула ребёнка и сама в этом призналась по телефону матери. Разговор мать даже записала. На аудиозаписи, в частности, слышны слова педагога: «Напишите на меня заявление, чтобы меня уволили из школы вообще. Ваш сын себя не ахти сегодня вёл, я его толкнула, а он ударился об парту». По словам матери, ребёнок получил травму в виде рассечения лба и сотрясения мозга.
Позже ситуацию прокомментировала директор школы, сообщив, что учитель имеет общий стаж работы 25 лет, из них в системе образования – 13 лет, и что ученики этого педагога участвуют в различных олимпиадах и занимают призовые места, в родители и учащиеся положительно отзываются о работе учителя и конфликтных ситуаций не возникало.
Сегодня об этой ситуации снова достаточно категорично высказался уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран — на этот раз в своём Telegram-канале.
— Никто, повторяю, никто не имеет права поднять руку на своего или чужого ребёнка! И не может быть никаких но! Опыт, стаж, достижения, эмоции — это оправдание обыкновенного непрофессионализма. Мне как педагогу очень горестно это осознавать. Проще всего списать на поведенческие отклонения ребёнка, на «чатовские» разборки родителей, на «психанувшего» учителя… В последнее время стал забываться такой термин как «педагогическая запущенность». Это ошибки взрослых в воспитании, обучении, профилактике… Скажу жёстче: когда работники образования, служб профилактики на протяжении длительного времени не смогли, не захотели, не сумели найти ключик к ребёнку. И всё-таки когда мы сталкиваемся с конфликтами в школе между педагогами и родителями главный миротворец — руководитель образовательной организации. И если управленческая команда школы это понимает, то бросает все силы на урегулирование конфликта, а не перекладывает всю ответственность на родителей, правоохранительные структуры или даже на ребёнка. И нужно сделать всё, но не для того, чтобы «потушить пожар», а ради своих учеников. Ведь без них не нужны будут ремонты, компьютерные классы и олимпиады…, — написал Юрий Таран.
Напомним, накануне мать мальчика выложила обращение в соцсетях. В сообщении говорится, учитель на уроке толкнула ребёнка и сама в этом призналась по телефону матери. Разговор мать даже записала. На аудиозаписи, в частности, слышны слова педагога: «Напишите на меня заявление, чтобы меня уволили из школы вообще. Ваш сын себя не ахти сегодня вёл, я его толкнула, а он ударился об парту». По словам матери, ребёнок получил травму в виде рассечения лба и сотрясения мозга.
Позже ситуацию прокомментировала директор школы, сообщив, что учитель имеет общий стаж работы 25 лет, из них в системе образования – 13 лет, и что ученики этого педагога участвуют в различных олимпиадах и занимают призовые места, в родители и учащиеся положительно отзываются о работе учителя и конфликтных ситуаций не возникало.
Сегодня об этой ситуации снова достаточно категорично высказался уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран — на этот раз в своём Telegram-канале.
— Никто, повторяю, никто не имеет права поднять руку на своего или чужого ребёнка! И не может быть никаких но! Опыт, стаж, достижения, эмоции — это оправдание обыкновенного непрофессионализма. Мне как педагогу очень горестно это осознавать. Проще всего списать на поведенческие отклонения ребёнка, на «чатовские» разборки родителей, на «психанувшего» учителя… В последнее время стал забываться такой термин как «педагогическая запущенность». Это ошибки взрослых в воспитании, обучении, профилактике… Скажу жёстче: когда работники образования, служб профилактики на протяжении длительного времени не смогли, не захотели, не сумели найти ключик к ребёнку. И всё-таки когда мы сталкиваемся с конфликтами в школе между педагогами и родителями главный миротворец — руководитель образовательной организации. И если управленческая команда школы это понимает, то бросает все силы на урегулирование конфликта, а не перекладывает всю ответственность на родителей, правоохранительные структуры или даже на ребёнка. И нужно сделать всё, но не для того, чтобы «потушить пожар», а ради своих учеников. Ведь без них не нужны будут ремонты, компьютерные классы и олимпиады…, — написал Юрий Таран.
Комментарии (44)
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Татьяна
й
Шурка
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Я
Таран
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Викторм
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