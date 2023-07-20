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сегодня, 10:34

В районе села Крутогорье Липецкого района поймали браконьера

2 576
#браконьерство #рыбалка
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В районе села Крутогорье Липецкого района поймали браконьера

Мужчина ловил рыбу сетью.

На территории государственного природного зоологического заказника «Яманский» в районе села Крутогорье Липецкого района первой декаде июля поймали браконьера с сетью.

По данным Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, мужчина, используя деревянную лодку, установил сеть в акватории озера Длинное.

Полицией Липецкого района проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Кроме того, подозреваемому придется возместить ущерб государству за рыбу, выловленную незаконным путем.

Фото -  vk.com/ohotnadzor48
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#браконьерство #рыбалка
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Комментарии (2)

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Браконьеров

16 минут назад
стало больше чем рыбы !
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Андрей

44 минуты назад
Супер! Хорошая новость! Ни даты, ни фото! Так то они (браки) туда как на работу ездят, но это новость как новость!)))
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