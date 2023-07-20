В районе села Крутогорье Липецкого района поймали браконьера

Мужчина ловил рыбу сетью.

На территории государственного природного зоологического заказника «Яманский» в районе села Крутогорье Липецкого района первой декаде июля поймали браконьера с сетью.По данным Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, мужчина, используя деревянную лодку, установил сеть в акватории озера Длинное.Полицией Липецкого района проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).Кроме того, подозреваемому придется возместить ущерб государству за рыбу, выловленную незаконным путем.