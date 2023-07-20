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38 минут назад

В убийстве 11-летнего мальчика в Москве признался 13-летний подросток

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#убийство #дети

В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания.

13-летний подросток признался в убийстве 11-летнего мальчика, тело которого с ножевыми ранениями накануне нашли в коллекторе в одном из московских парков, - сообщает столичный СК РФ.

"Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года", - говорится в сообщении Следственного комитета в Телеграм-канале.

Отмечается, что во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета.

Уточняется, что в ходе проведения проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления - нож, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщила накануне столичная прокуратура, в парке в районе Каширского шоссе на юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Следователи установили, что днем ранее мальчик ушел гулять со своим сверстником, но домой не вернулся, родственники обратились в полицию.
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#убийство #дети

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