В Липецкой области раскрывается 60,7% преступлений

За полгода в Липецкой области было совершено 7332 преступления.

Полиция подвела итоги работы в первом полугодии. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, за 6 месяцев было зарегистрировано 7332 уголовных преступления.



Отмечается снижение на 19% количества преступлений, совершенных с применением оружия, на 32,6% сократилось число квартирных краж, на 48,6% — краж транспортных средств, 17,2% — сотовых телефонов , на 26,2% — грабежей, на 4,3% — случаев незаконного завладения транспортным средством, на 20% — умышленного уничтожения имущества путем поджога , в том числе на 26,3% — автомобилей.



Общая раскрываемость преступлений составила 60,7%. Это больше, чем в среднем в ЦФО — 57,2% и в России — 58,7%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 52,2%.



Раскрыты 100% убийств и покушений на убийство, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений, фактов незаконного завладения транспортными средствами, преступлений коррупционной направленности, в том числе случаев взяточничества.



Улучшилась раскрываемость тайных хищений из квартир, транспортных средств, автомобилей, мошенничеств, грабежей, вымогательств, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории , краж и поджогов автомобилей.



Органами и подразделениями внутренних дел области раскрыто 241 преступление прошлых лет, в том числе 54 — тяжких и особо тяжких.



В этом году раскрыто 117 преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Установлена причастность 48 лиц к совершению уголовно наказуемых деяний в составе ОПГ.



По материалам полиции возбуждено 3 уголовных дела экстремистской направленности и 3 уголовных дела террористического характера. Также собрано и направлено для принятия решения 30 материалов проверок в отношении жителей региона по фактам размещения материалов экстремистского характера на личных Интернет-страницах в социальных сетях.



Выявлено 83 Интернет-ресурса, на которых распространялась информация экстремистской направленности. Сведения направлены в Управление Роскомнадзора по Липецкой области, сайты уже заблокированы.



По области больше в 1,8 раза (с 387 до 688) поставлено на учет экономических и налоговых преступлений. Зарегистрировано 458 экономических преступлений и 110 — налоговой направленности.



Выявлено 66 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, 543 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Из незаконного оборота органами внутренних дел изъято 48 860,4 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркосредств, составила 44,4%, что на 4,2% выше аналогичного периода прошлого года.



Поставлено на профилактический учет 420 подростков и 371 неблагополучный родитель. Число преступлений со стороны несовершеннолетних снизилось на 38%. В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей помещено 75 подростков с целью предупреждения противоправного поведения и реабилитации.



Выявлен 131 безнадзорный подросток. Основная доля таких детей и подростков относилась к категории оставшихся без попечения родителей и (или) законных представителей (53 или 40,5%) и находившихся в социально-опасном положении (55 или 42%). В результате разбирательства 40 подростков помещены в социально-реабилитационные центры, 25 — в учреждения здравоохранения, 42 – в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по области и 24 переданы родителям и (или) законным представителям.



Принятые полицией меры способствовали раскрытию 3 987 преступлений, в том числе 19 убийств, 47 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 16 со смертельным исходом, 5 изнасилований, 17 разбойных нападений, 124 грабежей, 1106 краж, из них 55 квартирных, 453 случаев мошенничества, 29 деяний, связанных с тайным хищением и незаконным завладением транспортными средствами, 354 преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.



