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28 минут назад

Глава Крыма заявил о гибели девочки в результате атаки беспилотников

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#Крым #атака

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотников на северо-западе полуострова.

Дрон атаковал населенный пункт на северо-западе Крыма, погибла девочка-подросток, повреждены четыре административных здания, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал глава республики в своем Телеграм-канале.

Позже телеканал "Крым 24" сообщил, что под удар попал поселок городского типа Раздольное. С утра в нем ограничено движение по центральной улице, повреждения получили четыре административные здания.

"Повреждены здания детского центра, дома культуры, мебельный магазин и ресторан", — отмечает телеканал.

Телеграм-канал Baza написал, что погибшая девочка-подросток шла вместе с подружкой встречать рассвет и получила множественные ранения от взрыва беспилотника, которые оказались для нее смертельными.

Сейчас в Раздольном по центральной улице ограничено автомобильное движение. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы, - передает РБК.

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#Крым #атака

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