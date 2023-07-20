28 минут назад
Глава Крыма заявил о гибели девочки в результате атаки беспилотников
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотников на северо-западе полуострова.
"Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал глава республики в своем Телеграм-канале.
Позже телеканал "Крым 24" сообщил, что под удар попал поселок городского типа Раздольное. С утра в нем ограничено движение по центральной улице, повреждения получили четыре административные здания.
"Повреждены здания детского центра, дома культуры, мебельный магазин и ресторан", — отмечает телеканал.
Телеграм-канал Baza написал, что погибшая девочка-подросток шла вместе с подружкой встречать рассвет и получила множественные ранения от взрыва беспилотника, которые оказались для нее смертельными.
Сейчас в Раздольном по центральной улице ограничено автомобильное движение. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы, - передает РБК.