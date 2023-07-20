На Московской и Кувшинова внеплановое отключение воды

В районе произошел порыв трубы

Сегодня, 20 июля, для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм по улице Московской, 151 - «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ, ограничил холодное водоснабжение по адресам: ул. Московская, 111, 117, 119, 119А, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; ул. Кувшинова, 7, 10.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.





