Общество

15 минут назад

На Московской и Кувшинова внеплановое отключение воды

62
#отключение воды #
На Московской и Кувшинова внеплановое отключение воды

В районе произошел порыв трубы

Сегодня, 20 июля, для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм по улице Московской, 151 - «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ, ограничил холодное водоснабжение по адресам: ул. Московская, 111, 117, 119, 119А, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; ул. Кувшинова, 7, 10.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.


62
#отключение воды #

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