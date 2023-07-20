Сегодня в Липецке: горожане хотят пересадить чиновников на отечественные авто. Да кто же им даст?

Рассказываем все самое важное про наступивший четверг.

Сухо и прохладно

Сегодня в Липецке вновь обещают температуру, которая больше подошла бы для конца весны, чем для разгара лета – 22-24 градуса. Утешает, что день будет сухим, осадки не планируются.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды жители домов на улицах Гагарина, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а, 51/2, 51/3, 53, 55/1, 55/2, 55/3; Меркулова, 2: Октябрьской, 1, 3; Семашко, 10/2, 12.







Кроме того с 9:00 до 12:00 может быть снижено давление холодной воды в микрорайонах №№26, 27, «Европейском», «Победа» и в районе Сырского Рудника.

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 17:00 вынуждены провести в потёмках потребители на улицах Ангарской, 59; Артёма, 3, 13; Елецкое шоссе, 6; Зоологической, 38; Индустриальной, 2, 112, 119а, 15, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16; Небесной, 10, 15; Полярной, 19; Речной, 24а; Садовой, 51; Сенной, 2; Смоленской, 40, 43; Ферросплавной, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 21а; Юношеской, 50; проспекта Мира, 35а; Проспекта Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95.







Полностью обесточат улицы Буденного, Сырскую, переулок Рядовой, частный сектор на улице Воровского, а также садоводчества «Коммунальник», «Светлана» и «Тепличное».

Пробки

Первые участки красного цвета на электронных картах Липецка появились около 6 утра – на пересечении улицы Московской и Товарного проезда, а также на ЛКАД в районе улицы Ангарской. Но нет такой пробки, которую нельзя объехать! Главное, знать о заторе заранее, а в этом могут помочь «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Всего пара минут на их изучение перед выездом может помочь сэкономить уйму времени в пути.

Улучшить навыки работы с фото и видео (12+)

Городской молодёжный центр (ул. Гагарина, 35а) приглашает липчан подрастающего поколения в 12:00 на семинар «ВОбъективе».

Отлично подойдёт как для новичков, так и для людей. Уже имеющих опыт в SMM. Участники мастер-классов узнают об основах фото и видеосъемки, поймут, как создать и найти свой личный стиль съемок. Также у участников будет моментальная возможность применить теоретические знания на практике. Приглашенные спикеры разберут работы участников в день мероприятия, дадут советы и подскажут, как улучшить качество монтажа и обработки цифрового материала.

«Квадра» предлагает липчанам перейти на электроне платежки

Монополист в обеспечении липчан горячей водой сообщает, что летом этого года у липчан появилась возможность вместо бумажных квитанций получать электронные.

Для этого необходимо авторизоваться в «Личном кабинете» https://lkk.quadra.ru или с помощью мобильного приложения, перейти в раздел «Мои настройки», отметить пункт «Отказ от бумажной квитанции» и сохранить внесенные изменения.

В июне преимуществами новой формы получения платёжек воспользовались около тысячи липчан. В «Квадре» утверждают, что каждый уже внес свой вклад в сохранение природных ресурсов. Ведь из одного дерева получается 16 пачек офисной бумаги, или 8 500 листов. Ежемесячно филиал печатает и рассылает клиентам 237 000 бумажных квитанций, а это эквивалентно 28 деревьям.

Вместе с тем большинство липчан всё ещё придерживается дедовской бумажной формы извещений.

Судьба кенгуру

Липецкий зоопарк продолжает конкурс-опрос, в котором липчан просят придумать имена для новосёлов зверинца – привезенных их карельского «Гринпарка» кенгуру Беннета – мальчика и двух девочек.

Они уже обживаются в Липецке, а вот имён у них до сих пор нет. Свои варианты можно предлагать в социальных сетях зоопарка. Имена будут написаны на специальной этикетке на вольере кенгуру, а авторов ждут призы — сувениры с символикой зоопарка.

Вольер кенгуру соседствует с «Павлиньим двором». У сумчатых питомцев есть домик и много травы под лапами, которую они изрядно подъедают. Ещё эти длинноногие животные любят яблоки, листья салата, морковь, огурцы и другие сочные овощи и фрукты.

75 % липчан выступают за то, чтобы чиновники и депутаты пересели на отечественные автомобили. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Машины для «слуг народа»

Жители города убеждены, что такая мера станет не только актом патриотизма, но и приведёт к развитию отечественного автопрома.«При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей».

14% не поддерживают эту идею. Цифра подозрительным образом близка к количеству госслужащих и разных других «слуг народа».

Идеи заставить чиновников отказаться от дорогих иномарок высказываются всё чаще. Но с другой стороны такие мысли вслух озвучивали ещё первый президент России Борис Ельцин и его окружение. Но кроме сотрясения воздуха ничего не произошло. С каждым годом автомобили начальников становились только всё дороже.

Дорогие липчане! Наконец-то нам выпал день без дождя. Но независимо от того, находитесь, ли вы на работе или на отдыхе, не забываёте про новости. Липчанам сделать это просто – все самое интересное и полезное собрано о одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Ждём вас 24/7 снова и снова.