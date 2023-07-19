Общество

31 минуту назад

За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования

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#школа #конфликт
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Директор школы прокомментировала неприятный инцидент.

Директор школы в Липецком районе прокомментировала неприятный инцидент в классе, где еще в мае  учитель толкнула первоклассника и он разбил лоб.

«Учитель имеет общий стаж работы 25 лет, из них в системе образования – 13 лет. Она обладает высоким уровнем профессионального мастерства, среди ее учеников нет неуспевающих. Дети участвуют в различных олимпиадах и занимают призовые места. Родители и учащиеся положительно отзываются о работе учителя и конфликтных ситуаций с педагогом не возникало. Про инцидент в мае нам стало известно сразу же, мама ученика обратилась в администрацию школы и районный комитет по образованию. Мы провели внутреннюю проверку, приняли меры по отношению к педагогу. Сейчас продолжается проверка правоохранительных органов, именно они дадут правовую оценку случившегося. И уже после этого мы будем принимать кадровое решение по отношению к педагогу», – сообщила директор школы в Липецком районе.

Напомним, сегодня в соцестях появилось обращение матери мальчика одной из школ Липецкого района.  В сообщении говорится, что ещё 19 мая учитель первого класса на уроке специально толкнула ребёнка — в этом педагог сама призналась по телефону матери. 

Этот разговор мать даже записала. На аудиозаписи, в частности, слышны слова педагога: «Напишите на меня заявление, чтобы меня уволили из школы вообще. Ваш сын себя не ахти сегодня вёл, я его толкнула, а он ударился об парту».

По словам матери, ребёнок получил травму в виде рассечения лба и сотрясения мозга. 

Ситуацией занимаются уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран, полиция и прокуратура.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, все документы по мальчику изъяли, сейчас ждут решения судебно-медицинской экспертизы.  Пока учитель привлечена только к дисциплинарной ответственности, но стоит вопрос о административной или даже уголовной ответственности для педагога — решение будет принято в зависимости от степени тяжести нанесённого вреда здоровью ребёнка. 
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#школа #конфликт
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