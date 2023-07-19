Липецкая вечЁрка: школьный скандал, жизнь без туалета и новые городские памятники

Сегодня, 19 июля, в соцсетях появилось обращение матери, которая требует наказания учительницы, толкнувшей ее сына, из-за чего мальчик разбил лоб, жильцы дома № 2 по улице Адмирала Макарова просят помощи, из-за капремонта они оказались без туалета, и на кольце микрорайона «Елецкий» установят памятник «МиГ-29».





«Администрация школы выгораживает неправомерные действия учителя. Департамент образования вынес учителю в качестве наказания только выговор. Также учитель постоянно обзывала детей (вычеркнуто) — это со слов самих детей, которые приходили домой в слезах. Опасно такого учителя допускать к детям. А 7 июля родительскому комитету была дана команда морально прессовать родителей ребенка, который пострадал», — написала женщина в обращении.



Расследованием дела занялись уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран, прокуратура и полиция. Детский омбудсмен уточнил, что за три года его работы было несколько обращений именно из этой школы на некорректное поведение педагогов и руководства. А комментаторы начали защищать педагога.



— Дети не понимают слов. Сколько нервов нужно. Раньше учили, теперь оказываем услуги. Соответственно и отношение. И кто будет кидать тапки, пусть год поработает с детьми, не повысит голос, спокойно 150(!) раз в день сделает замечания. Ни разу не выйдет из себя. В голову ребенка внесёт знания, которые ребенок не хочет слышать. Отчитаться по бумажкам, напишет планы и конспекты. Переживет постоянный шум и галдеж. А потом, с улыбкой, спокойная, выйдет из школы, — написала Правильно.



И совет от липчан, как решать споры. Сегодня утром на улице Желябова у дома № 12 неудачно припарковался иногородний водитель, наехав «Нивой Шевроле» на цветы. Так ему под дворники







— У граждан с «активной гражданской позицией» совсем уже крыша потекла, — считает Автохам.



— Ну вообще есть правила парковки! И если ты заехал на бордюр или газон, то получи по заслугам! ПС: для тех кто в танке — отсутствие парковок не даёт права парковаться как хочу! — ответил Гулливер.



— Скоро платные парковки сделают, и все клерки с уборщицами во дворы ломанутся, вот где машинам не поздоровится, — уверена Лукерья.



Жильцы общежития, расположенного на улице Адмирала Макарова, дом 2 уже две недели живут без удобств. В доме делают капитальный ремонт и секцию из пяти квартир



В Фонде капремонта жильцам рекомендовали пользоваться удобствами, которые находятся в соседней секции. Добавив, что ремонт идет в соответствии с утвержденным графиком и закончится 19 августа.



А из аварийного дома № 16 в 9 микрорайоне по суду



Напомним, дом был признан аварийным, но не все согласились из него выехать добровольно. Хотя большинство высе же согласились получить денежную компенсацию или квартиры взамен аварийных.



На Кольцевой площади сегодня начали







А на кольце микрорайона «Елецкий»







Новости про памятники набрали более сотни комментариев.



— У нас в городе ещё нет памятника доменной печи, почему бы не поставить, — предложила Лиза.



— «Елецкий» переименовать во «Взлетный», — совет от Гостя.



— Памятник Невскому — это хорошо. Только на месте падения бомбардировщика Як-28, месте гибли Сергея Максимовича Шерстобитов и Леонтия Александровича Кривенкова, с 1968 года памятный камень. Странно всё это, — написал ё.



Завтра чуточку потеплеет. Синоптики днем в Липецке прогнозируют Мать первоклассника одной из школ Липецкого района требует наказания для учительницы, которая толкнула ее сына . После этого, по словам матери, мальчик расшиб лоб и получил сотрясение мозга. Дело было еще 19 мая, но тогда сатисфакции женщина не получила. И теперь она написала обращение в соцсетях.«Администрация школы выгораживает неправомерные действия учителя. Департамент образования вынес учителю в качестве наказания только выговор. Также учитель постоянно обзывала детей (вычеркнуто) — это со слов самих детей, которые приходили домой в слезах. Опасно такого учителя допускать к детям. А 7 июля родительскому комитету была дана команда морально прессовать родителей ребенка, который пострадал», — написала женщина в обращении.Расследованием дела занялись уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран, прокуратура и полиция. Детский омбудсмен уточнил, что за три года его работы было несколько обращений именно из этой школы на некорректное поведение педагогов и руководства. А комментаторы начали защищать педагога.— Дети не понимают слов. Сколько нервов нужно. Раньше учили, теперь оказываем услуги. Соответственно и отношение. И кто будет кидать тапки, пусть год поработает с детьми, не повысит голос, спокойно 150(!) раз в день сделает замечания. Ни разу не выйдет из себя. В голову ребенка внесёт знания, которые ребенок не хочет слышать. Отчитаться по бумажкам, напишет планы и конспекты. Переживет постоянный шум и галдеж. А потом, с улыбкой, спокойная, выйдет из школы, — написалаИ совет от липчан, как решать споры. Сегодня утром на улице Желябова у дома № 12 неудачно припарковался иногородний водитель, наехав «Нивой Шевроле» на цветы. Так ему под дворники положили записку и оплевали заднюю дверь. — У граждан с «активной гражданской позицией» совсем уже крыша потекла, — считает— Ну вообще есть правила парковки! И если ты заехал на бордюр или газон, то получи по заслугам! ПС: для тех кто в танке — отсутствие парковок не даёт права парковаться как хочу! — ответил— Скоро платные парковки сделают, и все клерки с уборщицами во дворы ломанутся, вот где машинам не поздоровится, — уверенаЖильцы общежития, расположенного на улице Адмирала Макарова, дом 2 уже две недели живут без удобств. В доме делают капитальный ремонт и секцию из пяти квартир лишили туалета и душа . Старую сантехнику там сняли, а новую ставить не спешат.В Фонде капремонта жильцам рекомендовали пользоваться удобствами, которые находятся в соседней секции. Добавив, что ремонт идет в соответствии с утвержденным графиком и закончится 19 августа.А из аварийного дома № 16 в 9 микрорайоне по суду выселили жильцов еще четверых квартир . Мэрия подала гражданский иска о принудительном выселении. Всего жильцы 10 квартир будут решать вопросы о выселении через суд.Напомним, дом был признан аварийным, но не все согласились из него выехать добровольно. Хотя большинство высе же согласились получить денежную компенсацию или квартиры взамен аварийных.На Кольцевой площади сегодня начали готовить место для памятника святому Александру Невскому . Это третий из четырех монументов, которые устанавливаются в Липецке силами меценатов.А на кольце микрорайона «Елецкий» установят памятник летчикам . Также на деньги меценатов. Мэр Евгения Уваркина особо обратила внимание на то, чтобы после установки памятников были восстановлены клумбы.Новости про памятники набрали более сотни комментариев.— У нас в городе ещё нет памятника доменной печи, почему бы не поставить, — предложила— «Елецкий» переименовать во «Взлетный», — совет от— Памятник Невскому — это хорошо. Только на месте падения бомбардировщика Як-28, месте гибли Сергея Максимовича Шерстобитов и Леонтия Александровича Кривенкова, с 1968 года памятный камень. Странно всё это, — написалЗавтра чуточку потеплеет. Синоптики днем в Липецке прогнозируют до +24 градусов и без дождей.