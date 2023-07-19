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В Госдуме запретили высадку инвалидов из общественного транспорта
Сейчас в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт.
В настоящее время в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт. Закон позволит устранить эту несправедливость, - сообщает сайт Госдумы.
Разработка поправок стала реакцией депутатов на обращения граждан с тяжелой инвалидностью, которых стали высаживать из общественного транспорта, потому что они не могут представить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд, - заявил заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
По его словам, документ вступит в силу только через год.
"Закон направлен на гуманистическое воспитание общества. К каждому инвалиду с тяжелой инвалидностью нужно относиться с уважением. Мы в конечном итоге сделаем так, чтобы у человека были подтверждающие документы через федеральный реестр инвалидов", - пояснил депутат.
Ранее была введена ответственность за высадку из транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых.