В Госдуме запретили высадку инвалидов из общественного транспорта

Сейчас в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт.





В настоящее время в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт. Закон позволит устранить эту несправедливость, - сообщает



Разработка поправок стала реакцией депутатов на обращения граждан с тяжелой инвалидностью, которых стали высаживать из общественного транспорта, потому что они не могут представить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд, - заявил заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.



По его словам, документ вступит в силу только через год.



"Закон направлен на гуманистическое воспитание общества. К каждому инвалиду с тяжелой инвалидностью нужно относиться с уважением. Мы в конечном итоге сделаем так, чтобы у человека были подтверждающие документы через федеральный реестр инвалидов", - пояснил депутат.



Ранее была введена ответственность за высадку из транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым вводится запрет на высадку из общественного транспорта за отсутствие билета или проездного документа инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица.В настоящее время в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт. Закон позволит устранить эту несправедливость, - сообщает сайт Госдумы Разработка поправок стала реакцией депутатов на обращения граждан с тяжелой инвалидностью, которых стали высаживать из общественного транспорта, потому что они не могут представить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд, - заявил заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.По его словам, документ вступит в силу только через год."Закон направлен на гуманистическое воспитание общества. К каждому инвалиду с тяжелой инвалидностью нужно относиться с уважением. Мы в конечном итоге сделаем так, чтобы у человека были подтверждающие документы через федеральный реестр инвалидов", - пояснил депутат.Ранее была введена ответственность за высадку из транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых.