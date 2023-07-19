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1 минуту назад

В Госдуме запретили высадку инвалидов из общественного транспорта

#инвалиды #транспорт

Сейчас в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым вводится запрет на высадку из общественного транспорта за отсутствие билета или проездного документа инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица.

В настоящее время в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт. Закон позволит устранить эту несправедливость, - сообщает сайт Госдумы.

Разработка поправок стала реакцией депутатов на обращения граждан с тяжелой инвалидностью, которых стали высаживать из общественного транспорта, потому что они не могут представить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд, - заявил заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

По его словам, документ вступит в силу только через год.

"Закон направлен на гуманистическое воспитание общества. К каждому инвалиду с тяжелой инвалидностью нужно относиться с уважением. Мы в конечном итоге сделаем так, чтобы у человека были подтверждающие документы через федеральный реестр инвалидов", - пояснил депутат.

Ранее была введена ответственность за высадку из транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых.
#инвалиды #транспорт

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