На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

А в пяти районах 20 июля давление подачи холодной воды будет снижено. Причина неудобств – плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а, 51/2, 51/3, 53, 55/1, 55/2, 55/3 по улице Гагарина, №№ 10/2, 12 по улице Семашко. Воду подвезут по адресу: улица Семашко, 12.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 2 по улице Меркулова. Машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 3 по улице Октябрьской – цистерна с водой подъедет к дому № 1.



Кроме того, с первой половине дня, с 09:00 до 12:00 возможно снижение параметров давления холодной воды потребителям микрорайонов 26, 27, «Европейский», «Победа», п. Сырский Рудник. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



20 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 13 по улице Артема, № 35а по проспекту Мира, №№ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 21а по улице Ферросплавной, № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской, № 38 по улице Зоологической, №№ 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, № 16 по улице Механизаторов, №№ 10, 15 по улице Небесной, №№ 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы, № 19 по улице Полярной, № 24а по улице Речной, № 51а по улице Садовой, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской. Также в эти часы обесточат улицы Буденного, Сырскую, частный сектор улицы Воровского, переулок Рядовой, садоводчества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».