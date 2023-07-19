Общество

сегодня, 17:30

«Пятёрочка» раздаст подарки за каждые 600 рублей в чеке

712
«Пятёрочка» раздаст подарки за каждые 600 рублей в чеке

Торговая сеть запустила летнюю акцию, в которой можно получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 18 июля до 14 августа 2023 года. Чтобы стать её участником, нужно совершить покупку в магазинах «Пятёрочки». За каждые 600 рублей в чеке гость магазина на кассе получит скретч-карту, под защитным слоем которой спрятаны подарки: скидки на товары и покупки в «Пятёрочке», а также промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис «Пакет» и подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Но это ещё не всё. Дополнительно каждый гость получит шанс выиграть приятный приз – подарочную карту «Пятёрочка» номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек с суммой покупки от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru.

Далее нужно лишь время от времени заходить на сайт акции или отслеживать статус розыгрыша в личном кабинете. Когда вы победите, вам сразу же придёт уведомление!

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

712
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Вандалы разбили остановку у 41-й школы
#вандализм
5
Вандалы разбили остановку у 41-й школы

25 минут назад

Общество
За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования
#школа #конфликт
За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования

29 минут назад

Общество
В Липецке спасли тонущего подростка — у него свело ногу
#спасатели #УГПСС
3
В Липецке спасли тонущего подростка — у него свело ногу

сегодня, 17:31

Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 16:19

Общество
Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выселили ещё четыре семьи
#аварийное жильё #ЖКХ
11
Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выселили ещё четыре семьи

сегодня, 15:25

Общество
Липчан на две недели лишили туалета
#ремонт
14
Липчан на две недели лишили туалета

сегодня, 15:01

Общество