«Пятёрочка» раздаст подарки за каждые 600 рублей в чеке

Торговая сеть запустила летнюю акцию, в которой можно получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 18 июля до 14 августа 2023 года. Чтобы стать её участником, нужно совершить покупку в магазинах «Пятёрочки». За каждые 600 рублей в чеке гость магазина на кассе получит скретч-карту, под защитным слоем которой спрятаны подарки: скидки на товары и покупки в «Пятёрочке», а также промокод на онлайн-доставку , подписку на сервис «Пакет» и подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Но это ещё не всё. Дополнительно каждый гость получит шанс выиграть приятный приз – подарочную карту «Пятёрочка» номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек с суммой покупки от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru .

Далее нужно лишь время от времени заходить на сайт акции или отслеживать статус розыгрыша в личном кабинете. Когда вы победите, вам сразу же придёт уведомление!

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте .