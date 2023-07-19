В России
сегодня, 16:02
Госдума ужесточила закон о защите гостайны
Также Госдума ограничила право на выезд из России лиц с доступом к сведениям особой важности.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, нацеленные на усиление требований к защите государственной тайны.
В соответствии с документом, ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к государственной тайне, которое будет носить обязательный характер для руководителей органов власти, предприятий, учреждений и организаций при принятии соответствующих решений. Отказ в предоставлении допуска будет исключать пребывание на должности, связанной с получением секретных сведений, - говорится на сайте Госдумы.
При этом, в соответствии с законом, основанием для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство. Еще одной причиной отказа в допуске к гостайне станет нарушение гражданином требований законодательства РФ о ней.
Кроме того, в документе вводится понятие "режим секретности" — совокупность требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на защиту сведений, составляющих государственную тайну.
Также уточняются полномочия президента РФ: он сможет менять порядок допуска в периоды мобилизации или военного положения. При этом граждане, призванные на военную службу, будут не вправе отказаться от оформления допуска — он будет оформляться без их согласия.
Еще одна поправка предусматривает ограничение права на выезд из РФ для российских парламентариев, осведомленным в сведениях, составляющих гостайну, и совершенно секретных. Решение об этом будет приниматься председателями палат Федерального Собрания.
Помимо этого, допущенные к гостайне, а также осведомленные в особо важных или совершенно секретных сведениях депутаты Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, сенаторы, судьи, главы муниципальных образований и адвокаты также обязаны будут уведомить о предстоящем выезде за рубеж органы ФСБ и СВР.
При этом закон предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих гостайну, смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера, например в связи со смертью близких родственников или с необходимостью экстренного лечения.
В соответствии с документом, ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к государственной тайне, которое будет носить обязательный характер для руководителей органов власти, предприятий, учреждений и организаций при принятии соответствующих решений. Отказ в предоставлении допуска будет исключать пребывание на должности, связанной с получением секретных сведений, - говорится на сайте Госдумы.
При этом, в соответствии с законом, основанием для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство. Еще одной причиной отказа в допуске к гостайне станет нарушение гражданином требований законодательства РФ о ней.
Кроме того, в документе вводится понятие "режим секретности" — совокупность требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на защиту сведений, составляющих государственную тайну.
Также уточняются полномочия президента РФ: он сможет менять порядок допуска в периоды мобилизации или военного положения. При этом граждане, призванные на военную службу, будут не вправе отказаться от оформления допуска — он будет оформляться без их согласия.
Еще одна поправка предусматривает ограничение права на выезд из РФ для российских парламентариев, осведомленным в сведениях, составляющих гостайну, и совершенно секретных. Решение об этом будет приниматься председателями палат Федерального Собрания.
Помимо этого, допущенные к гостайне, а также осведомленные в особо важных или совершенно секретных сведениях депутаты Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, сенаторы, судьи, главы муниципальных образований и адвокаты также обязаны будут уведомить о предстоящем выезде за рубеж органы ФСБ и СВР.
При этом закон предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих гостайну, смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера, например в связи со смертью близких родственников или с необходимостью экстренного лечения.