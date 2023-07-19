Происшествия

6 минут назад

На проспекте Победы столкнулись три автомобиля

133
#ДТП

Никто не пострадал.

Сегодня днём на проспекте Победы в районе остановки «Улица Будённого» столкнулись три легковушки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» не соблюдал дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль «Рено», а тот по инерции — ещё в один автомобиль «Киа».

В ДТП никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что по направлению к центру города на проспекте Победы образовалась небольшая пробка.
133
#ДТП

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