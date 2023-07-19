Бизнес

42 минуты назад

Банк ЗЕНИТ запустил потребкредит по льготной ставке от 4% годовых

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Банк ЗЕНИТ запустил потребкредит по льготной ставке от 4% годовых

Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам оформить потребительский кредит по льготной ставке от 4% годовых. Максимальная сумма составит 5 млн рублей, срок - до 5 лет. Подать заявку можно как на сайте, так и в офисах Банка. Решение об одобрении кредита приходит в течение пяти минут.

По условиям кредита в первый месяц действует фиксированная ставка 4% годовых, далее ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка.

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