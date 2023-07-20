HR – клуб на площадке РСПП обсудил инструменты и практики профориентационной работы

На площадке регионального отделения РСПП состоялся онлайн-завтрак, где приняли участие более 40 компаний. Участники встречи обсудили инструменты и практики выстраивания профориентационной работы.

Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина – заместитель Председателя Правления - исполнительный директор «СППЛО», которая отметила, что на определённом этапе жизни каждому человеку приходится принимать одно из наиболее важных решений: определиться со сферой образования и выбрать профессию.



Грамотно проводимая профориентация позволит исключить момент неправильного выбора и чувствовать себя востребованным в выбранной сфере деятельности. На предприятиях, где руководство выступает за развитие своих сотрудников и повышение их квалификации, мероприятия по профориентации проводятся регулярно.



Опытом профориентационной работы поделилась Терехова Софья, представитель одного из ведущих предприятий области АО «Липецкцемент», которое является одним из лидеров цементной отрасли в стране. АО «Липецкцемент» на постоянной основе проводит профориентационные встречи, начиная с детского сада, рассказывая ребятам о заводе и о производстве цемента. Школьникам - о преимуществах среднего и высшего технического образования, а так же о плюсах выбора рабочих профессий. На предприятии проводятся экскурсии для студентов профильных СУЗов и ВУЗов. АО «Липецкцемент» совместно с Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий стал участником федерального проекта «Профессионалитет», что позволит подготовить квалифицированные кадры, необходимые предприятию.



Руководитель Управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова рассказала о профориентационной работе со школьниками и студентами, которая выстроена в ведомстве.



Минпросвещения России разработало единую модель профориентационной деятельности для школьников 6–11-х классов. Так, с 01 сентября 2023 года во всех школах вводится профориентационный минимум, включающий в себя набор практик и инструментов для проведения мероприятий по профориентации с целью выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся.



В 2023 году в области продолжит свою работу проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в котором за 2 года уже приняли участие более



16 000 учащихся 6-11 классов, 215 педагогов, было проведено 690 профориентационных уроков. Педагоги-навигаторы рассказывают ребятам, какие профессии сейчас перспективны и востребованы, какие инструменты могут помочь в выборе траектории развития и к кому обратиться за профессиональной профориентационной помощью. Мероприятия проходят в смешанном формате - педагоги показывают тематические видеоролики, вовлекают ребят в дискуссию с помощью интерактивных опросов. Из них школьники узнают о самых перспективных профессиях и сферах деятельности.



Инесса Шуйкова рассказала и о реализации в регионе проекта по ранней профориентации «В будущее с уверенность», в котором уже приняли участие 282 школьника.

Учащимся представляется возможность получить профессию уже в школе по разным направлениям: оператор ЭВМ, младший фармацевт, овощевод, повар и др. Определившись с направлением, ребята в рамках учебного процесса изучают основы будущей профессии, в том числе с выездами в колледжи, на производственные площадки, в компании, чтобы понять специфику того или иного участка работы.



Начальник управления образования и науки Липецкой области анонсировала мероприятие, которое состоится в сентябре текущего года – Фестиваль профессий «Билет в будущее» и позволит школьникам сделать шаг к осознанному выбору профессии.



Представитель Центра занятости Липецкой области рассказала об организации и проведении экскурсий на предприятия области: 206 мероприятий – 3904 учащихся. Специалисты ведомства помогают изучить все разнообразие мира профессий, удовлетворить карьерные амбиции в соответствии с желаниями и способностями ребят посредством проведения профессиональных квестов, интеллектуальных олимпиад, конкурсов, тренингов и других профориентационных мероприятий.



В продолжении повестки встречи участники HR-клуба заслушали результаты работы рабочей группы «Профориентационная работа», которая была сформирована в HR-клубе в начале текущего года. Демина Роза, заместитель Генерального директора по персоналу ООО «Юговостокэлектромонтаж-1», обобщила и представила проводимые отдельными компаниями региона мероприятия по профориентации, которые направлены на обеспечение предприятий кадрами необходимых профессий и квалификаций. Участники рабочей группы сформировали пожелания и предложения по улучшению профориентационной работы в регионе, которые будут направлены в Управление образования и науки Липецкой области.



Завершая встречу, Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления - исполнительный директор Липецкого отделения РСПП, поблагодарила спикеров встречи за применяемые практики, которыми они поделились, отметив, что профориентационная работа в реалиях современного мира важна и чрезвычайно актуальна. Только совместная работа бизнес-сообщества, учебных заведений региона, власти позволит делать ребятам правильный выбор в профессии и быть информированными в условиях меняющейся действительности.