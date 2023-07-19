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35 минут назад
В правительстве одобрили сокращение расходов бюджета на 450 млрд рублей
Правительство одобрило сокращение расходов бюджета на 450 млрд рублей.
Правительство России одобрило предложение Минфина по фронтальному сокращению расходов незащищенных статей бюджета в 2024 году. По предварительным оценкам, урезание трат позволит властям сэкономить порядка 450 миллиардов рублей, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров, и федерального чиновника.
Несмотря на то что в Бюджетном кодексе нет определения защищенных статей, термин часто употребляют в обсуждении бюджета, в том числе в официальных документах. Чаще всего под ними подразумевают статьи, которые связаны с исполнением социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на госбезопасность.
Возможна и более широкая трактовка — например, расходы на национальные проекты, реализацию посланий президента и остальные социально-экономические меры правительства. В этом случае количество статей для секвестра заметно сократится.
В обсуждении сокращения расходов в первую очередь фигурировали статьи, у которых не было финансовых обоснований и расчетов, - рассказал источник. Какие именно расходы предлагается снижать, он не уточнил.
Представитель Минфина отметил, что итоговая сумма оптимизации пока не определена. Он заверил, что оптимизация не затронет расходы бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты. Согласно закону о бюджете на 2023–2025 годы, в следующем годы расходы составят 29,4 трлн руб. По словам одного из источников издания, объем трат, "судя по всему, будет значительно выше".
В свою очередь в Минфине рассказали, что итоговая сумма оптимизации и ее детали еще будут уточняться. Финальное видение секвестра зависит от решений, которые примут министерства и ведомства вместе с курирующими их вице-премьерами.
Несмотря на то что в Бюджетном кодексе нет определения защищенных статей, термин часто употребляют в обсуждении бюджета, в том числе в официальных документах. Чаще всего под ними подразумевают статьи, которые связаны с исполнением социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на госбезопасность.
Возможна и более широкая трактовка — например, расходы на национальные проекты, реализацию посланий президента и остальные социально-экономические меры правительства. В этом случае количество статей для секвестра заметно сократится.
В обсуждении сокращения расходов в первую очередь фигурировали статьи, у которых не было финансовых обоснований и расчетов, - рассказал источник. Какие именно расходы предлагается снижать, он не уточнил.
Представитель Минфина отметил, что итоговая сумма оптимизации пока не определена. Он заверил, что оптимизация не затронет расходы бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты. Согласно закону о бюджете на 2023–2025 годы, в следующем годы расходы составят 29,4 трлн руб. По словам одного из источников издания, объем трат, "судя по всему, будет значительно выше".
В свою очередь в Минфине рассказали, что итоговая сумма оптимизации и ее детали еще будут уточняться. Финальное видение секвестра зависит от решений, которые примут министерства и ведомства вместе с курирующими их вице-премьерами.