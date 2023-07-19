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В Госдуме отклонили проект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 19 июля рекомендовал депутатам отклонить законопроект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогодних праздников, - передает ТАСС.
Документ, предусматривающий изменения в Трудовой кодекс РФ, 5 апреля внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди". Тогда вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков пояснял, что регионы сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако "этой возможностью не пользуются".
Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее не поддержала инициативу. В отзыве говорится о том, что сейчас нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.
Также кабмин отметил, что в законопроекте не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи.
Авторы инициативы предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май, - сообщает РИА Новости.
"На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — заявил на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.
По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.
Майские праздники в следующем году продлятся 8 дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — 10 дней — с 29 декабря по 8 января.
Документ, предусматривающий изменения в Трудовой кодекс РФ, 5 апреля внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди". Тогда вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков пояснял, что регионы сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако "этой возможностью не пользуются".
Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее не поддержала инициативу. В отзыве говорится о том, что сейчас нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.
Также кабмин отметил, что в законопроекте не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи.
Авторы инициативы предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май, - сообщает РИА Новости.
"На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — заявил на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.
По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.
Майские праздники в следующем году продлятся 8 дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — 10 дней — с 29 декабря по 8 января.