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В Госдуме отклонили проект о длинных выходных с 1 по 9 мая

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#выходные #праздники

Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 19 июля рекомендовал депутатам отклонить законопроект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогодних праздников, - передает ТАСС.

Документ, предусматривающий изменения в Трудовой кодекс РФ, 5 апреля внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди". Тогда вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков пояснял, что регионы сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако "этой возможностью не пользуются".

Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее не поддержала инициативу. В отзыве говорится о том, что сейчас нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

Также кабмин отметил, что в законопроекте не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи.

Авторы инициативы предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май, - сообщает РИА Новости.

"На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — заявил на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.

По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.

Майские праздники в следующем году продлятся 8 дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — 10 дней — с 29 декабря по 8 января.
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#выходные #праздники

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