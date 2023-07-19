22-летняя липчанка перевела мошенникам 835 000 рублей

Она хотела заработать на бирже.

Липчанка хотела заработать на бирже и дважды нарвалась на мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 22-летняя женщина нашла в мессенджере группу, где предлагался лёгкий заработок, перешла по ссылке на сайт, где «специалист» рассказал ей, как будет проходить работа. От 22-летней девушки требовалось только вносить деньги на специальный счёт.



Сначала потерпевшая перечислила 10 000 рублей. Когда она захотела перевести полученную прибыль себе на счёт, ей поставили условие: ей переведут деньги после перечисления определенной суммы. Девушка перевела около 500 000 рублей. После этого она обнаружила, что группа, откуда она узнала про торговлю на бирже, была удалена.



Через некоторое время в Интернете липчанка отыскала сайт, где юристы обещали помочь разобраться с любыми финансовыми проблемами.



Она связалась с лжеюристом и должна была указать данные своей карты у них на платформе – только тогда ей смогут вернуть её деньги. Липчанка продиктовала реквизиты, а также коды, которые приходили ей на телефон. Мошенники получили доступ к её банковскому счёту и перевели себе около 300 000 рублей.



Всего молодая липчанка потеряла около 835 000 рублей.