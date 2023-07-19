Происшествия
42 минуты назад
22-летняя липчанка перевела мошенникам 835 000 рублей
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Она хотела заработать на бирже.
Липчанка хотела заработать на бирже и дважды нарвалась на мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 22-летняя женщина нашла в мессенджере группу, где предлагался лёгкий заработок, перешла по ссылке на сайт, где «специалист» рассказал ей, как будет проходить работа. От 22-летней девушки требовалось только вносить деньги на специальный счёт.
Сначала потерпевшая перечислила 10 000 рублей. Когда она захотела перевести полученную прибыль себе на счёт, ей поставили условие: ей переведут деньги после перечисления определенной суммы. Девушка перевела около 500 000 рублей. После этого она обнаружила, что группа, откуда она узнала про торговлю на бирже, была удалена.
Через некоторое время в Интернете липчанка отыскала сайт, где юристы обещали помочь разобраться с любыми финансовыми проблемами.
Она связалась с лжеюристом и должна была указать данные своей карты у них на платформе – только тогда ей смогут вернуть её деньги. Липчанка продиктовала реквизиты, а также коды, которые приходили ей на телефон. Мошенники получили доступ к её банковскому счёту и перевели себе около 300 000 рублей.
Всего молодая липчанка потеряла около 835 000 рублей.
Сначала потерпевшая перечислила 10 000 рублей. Когда она захотела перевести полученную прибыль себе на счёт, ей поставили условие: ей переведут деньги после перечисления определенной суммы. Девушка перевела около 500 000 рублей. После этого она обнаружила, что группа, откуда она узнала про торговлю на бирже, была удалена.
Через некоторое время в Интернете липчанка отыскала сайт, где юристы обещали помочь разобраться с любыми финансовыми проблемами.
Она связалась с лжеюристом и должна была указать данные своей карты у них на платформе – только тогда ей смогут вернуть её деньги. Липчанка продиктовала реквизиты, а также коды, которые приходили ей на телефон. Мошенники получили доступ к её банковскому счёту и перевели себе около 300 000 рублей.
Всего молодая липчанка потеряла около 835 000 рублей.
6 309
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