Происшествия

42 минуты назад

22-летняя липчанка перевела мошенникам 835 000 рублей

6 309
#мошенничество
2
22-летняя липчанка перевела мошенникам 835 000 рублей

Она хотела заработать на бирже.

Липчанка хотела заработать на бирже и дважды нарвалась на мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 22-летняя женщина нашла в мессенджере группу, где предлагался лёгкий заработок, перешла по ссылке на сайт, где «специалист» рассказал ей, как будет проходить работа. От 22-летней девушки требовалось только вносить деньги на специальный счёт.

Сначала потерпевшая перечислила 10 000 рублей. Когда она захотела перевести полученную прибыль себе на счёт, ей поставили условие: ей переведут деньги после перечисления определенной суммы. Девушка перевела около 500 000 рублей. После этого она обнаружила, что группа, откуда она узнала про торговлю на бирже, была удалена.

Через некоторое время в Интернете липчанка отыскала сайт, где юристы обещали помочь разобраться с любыми финансовыми проблемами.

Она связалась с лжеюристом и должна была указать данные своей карты у них на платформе – только тогда ей смогут вернуть её деньги. Липчанка продиктовала реквизиты, а также коды, которые приходили ей на телефон. Мошенники получили доступ к её банковскому счёту и перевели себе около 300 000 рублей.

Всего молодая липчанка потеряла около 835 000 рублей.
6 309
#мошенничество
2

Комментарии (6)

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Умный

2 минуты назад
А просто пойти поработать не пробовала?
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Блондинка

3 минуты назад
Бедные старушки молодеют!
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гость

8 минут назад
Поколение ЭГЭ, сообразительности от них ждать нельзя.
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Лима

16 минут назад
Прививка на всю жизнь. Дорого, но не смертельно. А откуда у столь юной особы такие деньги ? Может причина такой лёгкой отдачи в этом?
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Крокодил Гена

18 минут назад
Просто нужно было уточнить, легкий заработок для кого? В принципе, на сайте, ее не обманули, ведь легко заработали мошенники
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Вася

25 минут назад
Теперь пусть зайдет на сайт интерпола введет там данные карты и дело будет раскрыто)
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