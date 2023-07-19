За некачественную дверь потребитель отсудил более 60 тысяч рублей

Гарантийный срок истёк, но потребителю удалось отстоять свои права в суде.

В Лебедянском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску потребителя к индивидуальному предпринимателю о продаже товара ненадлежащего качества.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё 14 августа 2020 года между потребителем и предпринимателем был заключен договор купли-продажи изделий из ПВХ стоимостью 249 800 рублей.



Но в процессе эксплуатации у дверей обнаружились недостатки: была нарушена максимальная площадь каждого открывающегося элемента двери, нарушена масса дверных полотен, из-за чего двери по назначению использовать не возможно.



Потребитель обратился с претензией к предпринимателю с требованием в расторжении договора купли-продажи, но получил отказ — уже истек гарантийный срок.



Тогда покупатель пошёл в суд. Согласно заключению эксперта, исследуемая партия изделий из ПВХ не соответствовала требованиям нормативной документации, при этом основное количество дефектов выявлено по входной двупольной двери, дефекты других изделий характеризуются как незначительные или устранимые.



В результате суд обязал индивидуального предпринимателя заменить товар ненадлежащего качества. Также в пользу потребителя присуждены компенсация морального вреда, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке, а также расходы по оплате экспертизы. Всего в пользу потребителя присуждено более 60 тысяч рублей, в том числе 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.