Общество

52 минуты назад

За некачественную дверь потребитель отсудил более 60 тысяч рублей

181
#права потребителей #Роспотребнадзор
1
За некачественную дверь потребитель отсудил более 60 тысяч рублей

Гарантийный срок истёк, но потребителю удалось отстоять свои права в суде.

В Лебедянском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску потребителя к индивидуальному предпринимателю о продаже товара ненадлежащего качества.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё 14 августа 2020 года между потребителем и предпринимателем был заключен договор купли-продажи изделий из ПВХ стоимостью 249 800 рублей.

Но в процессе эксплуатации у дверей обнаружились недостатки: была нарушена максимальная площадь каждого открывающегося элемента двери, нарушена масса дверных полотен, из-за чего двери по назначению использовать не возможно.

Потребитель обратился с претензией к предпринимателю с требованием в расторжении договора купли-продажи, но получил отказ — уже истек гарантийный срок.

Тогда покупатель пошёл в суд. Согласно заключению эксперта, исследуемая партия изделий из ПВХ не соответствовала требованиям нормативной документации, при этом основное количество дефектов выявлено по входной двупольной двери, дефекты других изделий характеризуются как незначительные или устранимые.

В результате суд обязал индивидуального предпринимателя заменить товар ненадлежащего качества. Также в пользу потребителя присуждены компенсация морального вреда, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке, а также расходы по оплате экспертизы. Всего в пользу потребителя присуждено более 60 тысяч рублей, в том числе 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
181
#права потребителей #Роспотребнадзор
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В микрорайоне «Елецкий» установят скульптуру самолета
#памятник
13
В микрорайоне «Елецкий» установят скульптуру самолета

34 минуты назад

Общество
В Елецком районе произошла массовая гибель пчёл
#пчёлы #сельское хозяйство
1
В Елецком районе произошла массовая гибель пчёл

сегодня, 13:06

Общество
На Кольцевой площади начали готовить место под установку памятника
#памятник
43
На Кольцевой площади начали готовить место под установку памятника

сегодня, 12:01

Общество
«Скот» из Брянска повредил растение в палисаднике у дома №12 по улице Желябова
#хулиганство
26
«Скот» из Брянска повредил растение в палисаднике у дома №12 по улице Желябова

сегодня, 11:01

Общество
Мусор на контейнерной площадке обошелся в 125 000 рублей
#ЖКХ
6
Мусор на контейнерной площадке обошелся в 125 000 рублей

сегодня, 10:19

Общество
В берёзу попала молния, она треснула и угрожала упасть на газопровод
#спасатели #УГПСС
3
В берёзу попала молния, она треснула и угрожала упасть на газопровод

сегодня, 09:45

Общество