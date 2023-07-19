Мошенники потребовали с грязинца 15 000 долларов за освобождение от ответственности попавшего в ДТП сына

Он передал курьеру 2365 евро.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летней липчанки — предполагаемого курьера телефонных мошенников.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в октябре 2022 года 22-летняя женщина через мессенджер «Телеграмм» вступила в сговор с неизвестными под ник-неймами «REBUS IЧЕК БИОI», «Сергей1313» и «,.,.», которые с украинских номеров осуществляли массовой телефонный обзвон владельцев стационарных абонентских номеров в Липецке и области, и сообщали заведомо ложные сведения об участии их родственника либо знакомых в дорожно-транспортных происшествиях. Для освобождения близких от уголовной ответственности они предлагали потерпевшим передать им крупные суммы денег. Обвиняемая должна была забирать деньги у обманутых людей, представляясь доверенным лицом представителей правоохранительных органов.



Следствие полагает, что молодой женщине удалось совершить два преступления. Жертвами мошенников стали пожилые люди, передавшие обвиняемой более 227 тысяч рублей. Часть полученных денег она должна была перечислить на банковский счет сообщников, а оставшиеся средства оставить себе в качестве вознаграждения.



Так, 6 октября 2022 года неизвестные с номера, начинающегося с «+3», позвонили жителю дома по улице Борисоглебской в Грязях и представились его сыном, cообщив заведомо ложные сведения о якобы совершенном им ДТП, виновником которого он является, в результате чего пострадала девушка.



Для избежания уголовной ответственности необходимо было заплатить пострадавшей 15 000 долларов США. Узнав, что у потерпевшего нет таких денег, а есть только 2 365 евро, «сотрудник полиции» потребовал передать 2365 евро его представителю, чтобы сын избежал ответственности за содеянное.



Обвиняемая приехала по полученному в смс-сообщении адресу и представилась курьером следователя. После чего мужчина передал ей 2365 евро, что составило 137 314 рублей 97 копеек (согласно курсу Центрального Банка РФ по состоянию на 06.10.2022 года из расчета 58,0613 рублей за евро).



Деньги потерпевший завернул в газетный сверток, вышел на улицу за калитку и передал женщине-курьеру. А еще в этот же пакет он положил собственноручно заполненный клетчатый листок на имя какого-то начальника управления о прекращении разбирательства в отношении его сына, и указал в заявлениях сумму, которую он передает.



Интересно, что 34-летний сын потерпевшего ранее жил на Украине, но в связи со спецоперацией уехал с женой в Германию. Там он работает старшим помощником грузового судна, и часто уходит в рейс в море. Когда сын позвонил и сообщил, что он попал в ДТП, в услышанном голосе потерпевший узнал именно его.



Когда мужчина услышал, что у сына беда, он вообще очень распереживался, и даже не придал значения тому, что Евгений находится в Германии. Сообщив о ДТП, сын передал трубку, как он пояснил следователю. Следователь говорил на русском языке, сообщил ему, что его сын, имени сына ему кажется он не называл, переходил дорогу в неположенном месте. Его слегка зацепила девушка на автомобиле, но чтобы избежать более тяжких последствий, она увернулась и врезалась в столб. И находится та девушка-водитель в тяжелом состоянии. Чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении его сына, необходимо будет возместить ущерб семье потерпевшей и заплатить 15 тысяч долларов.



Через некоторое время после передачи денег мужчина позвонил своей племяннице и попросил узнать, все ли в порядке у сына. Она через несколько минут ему перезвонила, и сказала, что с сыном все хорошо, и 5 октября он вышел в рейс в море.



А обвиняемая там временем поменяла 2365 евро на рубли и в банкомате на улице Генерала Меркулова внесла на неустановленный в ходе следствия расчетный счет 137 314 рублей 97 копеек.



Второй случай произошёл 12 октября 2022 года, и на этот раз звонок с номера, начинающегося с «+3» поступил жительнице улицы Речной села Тюшевка Липецкого района.



Потерпевшей сообщили заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее внуком ДТП, виновником которого он является, в результате чего пострадала девушка. Для избежания уголовной ответственности требовали заплатить пострадавшей 90 000 рублей.



Находясь в растерянном состоянии, бабушка не проверила достоверность полученной информации и согласилась передать деньги за освобождение внука. Вскоре за деньгами приехала обвиняемая, после чего она проследовала к банкомату на улице Генерала Меркулова и внесла наличные — 85 000 рублей на неустановленный в ходе следствия расчетный счет, а 5000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения.



Действия 22-летней липчанки квалифицированы в обоих случаях по части 2 статьи 159 УК РФ.



Обвиняемая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

